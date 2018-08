Zona Camino del medio: vecinos se quejan por obra inconclusa que pone en riesgo la vida de niños y adultos

Silvia Vallejos, es una de las vecinas perjudicadas por esta obra iniciada hace dos meses aproximadamente en la zona de Camino del medio. Se trata de un “zanjón”, como desagüe, con mucha profundidad que pone en riesgo la vida de los vecinos y podría provocar la pérdida de las pertenencias de los vecinos en el caso de inundarse la misma. Vallejos, en contacto con TN Esquina, explica la problemática que están viviendo “Yo vivo en la zona de camino del medio, más precisamente en la entrada. Hace dos meses abrieron una zanja muy profunda, inconclusa, la misma pasa por el medio de mi terreno con el supuesto objetivo de desagotar hacia el rio el agua de la lluvia pero la misma ni siquiera está terminada y si llega a haber lluvias muy intensas se va a inundar toda la zona.”

“Me dirigí con el reclamo hacia el Sr. Intendente me dijo que lo que yo estaba reclamando era mentira, y que él tenía la información de que esa obra ya estaba terminada. Anteriormente me dijeron que es obra no se había terminado porque las maquinas estaban rotas y es mentira porque nosotros como vecinos vemos y sabemos donde en realidad están trabajando las maquinas. Nuestra preocupación es la inundación, la vida de los chicos que corren riesgo por esta especie de “desagüe” que, según el intendente, ya está terminado hace tiempo.”