Yuyo Corradini“Traición y manejo Político en la asamblea para elegir las nuevas autoridades de la Federación Correntina de Fútbol”

“Yuyo” Corradini, Ex presidente de la Federación Correntina de Fútbol, hablo sobre la asamblea para cambio de autoridades que se realizo en Curuzú Cuatiá el día sábado 23, donde estuvieron presentes los distintos presidentes de las ligas de fútbol.

“Nos tomaron de sorpresa.”, decía Yuyo a inicios de la comunicación con respecto la presentación de Collinet en una lista y durante la misma, también expresó:

“Había una lista consensuada con gente de Goya en donde yo era el presidente”.

“Cuando se realiza la asamblea (26 de Febrero) y se llega a elegir autoridades, se elige primero al presidente. Fui elegido por los catorce. Lo que había que hacer era una continuidad”.

“Yuyo” comentó que Collinet presentó una nota que no fue tratada en comisión directiva, considerando su acción como un mamarracho por tener cierta irregularidad y poca claridad ante las comisiones.

“Hubieron presidentes de liga que comprometieron con su voto mi continuidad, y me traicionaron” decía en referencia a quienes dieron vuelta su votación en último momento a favor de Collinet.

Para poder formar parte de la Federación, la nota de renuncia como presidente de liga debía presentarse al concejo directivo, aunque el mandato sigue hasta cumplir el tiempo establecido, debía informarse quién sería el nuevo responsable de la liga, y esto Collinet, quien ya es nuevo presidente de la Federación, no lo hizo.

“Esto se manejo políticamente. Otra cosa en medio no hay”.

Después de lo sucedido, “Yuyo” había hablado con el ex gobernador Colombi y otras personas que tampoco entendían bien la situación, ya que en un principio contaba con la mayoría de los presidentes de liga para ser reelecto.

Las tareas que Yuyo Corradini va a desempeñar ahora son sólo como delegado regional.

“Yo lo que hare es mi trabajo, como delegado. La relación con los presidentes no será la misma, pero no soy una persona rencorosa. Hay que ver si ellos me van a mirar a la cara”.