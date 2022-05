Se pudimos entrevistar en “La Mañana de Noticias” a Dra. Yanina Maidana, quien está al frente de la Dirección de la Familia, la Mujer y el Niño.

– Doctora, queremos hablar sobre la Dirección de la Familia, la Mujer y el Niño, ya que es una dirección un poco sensible en algunos casos, pero importante, y sobre las distintas charlas que se realizan.

– Así es, estuvimos en una charla que fue realizada en el CIC el jueves anterior, donde fui invitada por la señora Hilda Fernández, que es la referente de Acción Social, donde participamos junto con la Dra. Marisa Rodríguez como disertante y varios referentes de los merenderos de nuestra ciudad.

Marisa comenzó haciendo una introducción, que luego cerré yo con un asesoramiento legal a las mujeres, víctimas de violencia, sobre a dónde tienen que concurrir, los números de la comisaría, las direcciones. También manifesté sobre cuestiones, que ellas no sabían, como a dónde dirigirse en caso de hacer una denuncia por violencia de género. Tiene que ser en la comisaría más cercana a la víctima. Porque la víctima no puede estar recorriendo distancias enormes para hacer una denuncia, con su hijo a cuestas, en estos casos que pasan por eso temas de violencia.

– En su registro, ¿Aminoró o cada vez es más lo que se registra sobre casos de violencia de género?

– En los casos de violencia de género desde el área que estamos trabajando, aminoró un poco el nivel de denuncia, pero siempre estamos trabajando a nivel extrajudicial.

Muchas veces hay discusiones de pareja, por celos, que no llegan a denuncias, pero nosotros lo trabajamos acá de forma extrajudicial.

Porque si bien son problemas pequeños, o menores, no llegan a un tema judicial o a una denuncia. Si eso se agrava o persiste, se les aconseja que hagan la denuncia.

Por eso creería que bajó un poco, por lo menos este cuatrimestre.

– Respecto a los talleres de este primer cuatrimestre, todo lo que dejó y qué tiene previsto para los últimos meses del año.

– En este caso, donde trabajamos sobre violencia, siempre estamos al pie del cañón, trabajando junto a las personas que requirieron nuestra ayuda. Haya o no pandemia, nosotros estuvimos trabajando en forma presencial, por supuesto con los cuidados requeridos, pero seguimos trabajando. Se está facilitando un poco el vínculo de las charlas porque tenemos los acercamientos qué antes estábamos por Zoom.

Estaba pensando en tener talleres con salida laboral, como lo veníamos haciendo hace dos años atrás, como repostería, costura, manualidades. Las mujeres que estuvieron en los talleres en esa época, hoy tienen sus emprendimientos con sus máquinas.

– Siempre que hablamos de violencia de género, siempre imaginamos la violencia del hombre hacia la mujer, que no tiene que ser física, puede ser psicológica o demás formas.

¿Tienen registros de violencia de la mujer hacia el hombre?

– Violencia de género es siempre del hombre hacia la mujer, en caso de que sea de la mujer hace el hombre ya se tipifica de otra forma No es de género

– Pero hubieron muchos casos en Argentina de violencia de mujeres hacia hombres.

– Eso no implica que el hombre no sea golpeado, pero si bien se protege entre comillas, se dice que las mujeres somos el “sexo débil”, se la protege porque no se compara la fuerza que tiene el hombre, con la fuerza de la mujer. Así que la ley que protege a la víctima de violencia de género, solamente protege a las mujeres.

Yo creería que en un futuro no tan lejano, tendría que haber más paridad, con respecto a ver también la situación de los hombres, pero hoy me encargo este trabajo.

Cuando llegan casos de violencia familiar, nosotros nos encargamos integralmente. Hay veces que el hermano le pega a la mujer o a la hermana discute con el hombre, entonces también nos encargamos de forma integral.

– Muchas veces nos vamos a la parte física, sino de violencia psicológica de parte de la mujer hacia el hombre.

– Hay un pequeño vacío legal, porque no hay una ley que proteja a esa parte que vos me estás comentando. Se puede hacer un trabajo interdisciplinario con esa persona, que es violencia, pero se tipifica de otra forma y no es de género.