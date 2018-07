Walter Montiel: “Chocan a mi hijo por Mitre casi Moreno, lo sacan y lo empiezan a golpear”

Walter Montiel, padre de un chico que fue brutalmente golpeado el sábado en la madrugada. En contacto con TN Esquina. Dijo: “El sábado en horas de la madruga lo chocan a mi hijo por Mitre casi Moreno. Después de chocarlo, un fluence, bajan dos individuos del auto, lo sacan a mi hijo de su auto y lo empiezan a golpear, detrás venía otro vehículo como en persecución. El policía supone que fue un choque intencional por la forma en que fue chocado, que se termina frenando con el otro. Porque cuando choca este auto rompe la dirección y termina frenándose por el auto de mi hijo. Detrás de eso venía una Danster blanca con otro número de chicos y lo empiezan a golpear”.

“Mi hijo iba con un amigo, andaban paseando. La verdad es que no sabemos cómo se produce el impacto, pero lo chocan de costado como intencionalmente. Cuando a mi me avisan y vamos nos encontramos que ya estaban el padre del chico y toda la familia y los amigos de ellos que están en la Justicia como todos sabemos. Eran todos de apellido Cafferata. Manejaba Samuel Cafferata que fue el que el que lo bajó del auto, con él iba otro Cafferata. Cuando veo que tenjía sangre, lo subo al auto y lo llevo a la policía para hacer la denuncia”.

“Llegamos a la policía y me encuentro que estaban ya los otros chicos por hacer lo mismo. Estaba Samuel con el Padre, con Rosita Cafferata, toda la familia. Después uno se da cuenta de lo estaban haciendo. Nos dejan a un costado a la espera de que nos iba a tomar la denuncia. Mi hijo se empieza a descompensar y decido llevarlo al hospital. De la policía no recibimos ni siquiera un móvil policial para llevarlo al Hospital. No le pusieron ningún cuello ortopédico sabiendo la golpiza que había recibido. Nos tuvieron en un rincón, en una silla, a la espera de que aparezca el Oficial de turno que nos iba a tomar la denuncia”.

“Allí es donde se empieza a vivir el peor momento, a sentir la desprotección total de la Justicia. Donde empezaron a aparecer los amigos del poder, las influencias políticas seguramente. Desde el momento en que llegó Mauri al hospital ya llegó con pronóstico reservado, lo atiende el Dr. Fernández en principio y hace una serie de pedidos, de radiografías, de ecografías, de tomografías. El diagnóstico logra darlo recién la Dra. Ramirez y toma conocimiento, porque el Dr. Fernández no había dado informe de nada a la policía. Es la Dra. Ramirez quien pone como pronóstico reservado o algo así y ella es quien da aviso a la policía. Fue la única persona que nos hizo sentir que estábamos acompañado, pero nosotros estábamos prácticamente desamparado”.

“Así aparece un oficial diciendo que a él no le iban a tomar ninguna denuncia, porque si le tomaban la denuncia, el chico que estaba suelto debía estar detenido. El médico legista es quien constató la lesión y la posible lesión en una de las cervicales. Increíblemente ayer continuó toda la movida policial gracias a todo lo que se hizo por las redes sociales que se viralizó rápidamente. Eso hizo que ayer a las ocho de la noche estuviera el médico fiscal en mi casa. El Dr. Davicino el sábado sostuvo y aún lo sostiene que puede haber una lesión en las cervicales”.

“Nos derivaron a Goya, hicieron Tomografías. Aparentemente en las tomografías no salió nada, está todo bien. Anoche yo le avisé al médico legista que a partir de ahora él se mueve con médicos privados que lo elegimos nosotros. Y nos sugiere que le hagamos una resonancia magnética”.

“Nunca se hizo presente el Fiscal, brilló por su ausencia el Fiscal. No dio la cara nunca. Porque el fiscal ante tamaña locura, porque fue un intento de homicidio esto. Nueve personas pegando a una persona y no tuvimos la presencia del fiscal en ningún momento y la presencia policial en algunas ocasiones. Es increíble cómo se movió la Justicia de forma favoritiva a favor de esta gente. Y los chicos venían de una fiesta en la casa del Fiscal y en el auto del que bajaron creo que estaba el hijo del Fiscal”.

La denuncia aún no la vamos a hacer hasta que lo diga el abogado, pero lo primero que vamos a pedir es la excusación del Fiscal y de todos los que tengan que ver con la familia de los agresores. Vamos a tratar de hacer las cosas como se tiene que hacer en estas ocasiones, porque estas son cosas que no se deben dejar pasar. Hoy nos tocó a nosotros y mañana le puede tocar a cualquier vecino. Nada justifica tamaña locura, casi matan a una persona”.