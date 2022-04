Hablamos con Vivian Bianchi de PAMI, sobre la vacunación de los afiliados esquinenses contra la gripe.

– Este lunes 11 comenzó lo que es, la esperada vacuna antigripal para los afiliados de PAMI, ¿Verdad?

– Así es, estamos desde temprano, íbamos a arrancar a las 9 de la mañana, pero comenzamos más tarde con los afiliados. Nosotros programamos a esta, hora por el hecho de que esa hora la farmacia cuenta con gente para vacunar a los afiliados, así que estamos trabajando en ese horario.

– Esto continúa hasta finalizar, ¿Cómo sería?

– Hasta que se nos terminen las dosis, seguramente después nos mandaran más.

Entre las dos farmacias tenemos 310 dosis y 20 de la neumonía.

– O sea que sería la vacuna antigripal y para la neumonía para afiliados de PAMI. Imagino que el primer día hay mucha gente, ¿No?

– Sí, así es. Hay ya mucha gente, la verdad que se agradece la convocatoria, para que estén vacunados a tiempo por el tema de la gripe.

Ya no depende de nosotros la venida de la segunda tanda de vacunas, lo único que hacemos es decidir y convocar al afiliado para que lo hagan. Hasta que no se terminen las dosis, para mí no nos van a mandar más. A partir de ahí ya dependemos del tiempo de ellos.

Ellos nos habían dicho la primera quincena de abril y estamos en tiempo y forma, a comparación de otros años, llegó temprano.