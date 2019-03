Vivian Bianchi, de la Asociación de Animales Abandonados, habló con nosotros en la Mañana de Noticias para comunicar sobre el trabajo que llevan realizando en la ciudad.

La asociación es un grupo de voluntarios que rescatan perros y gatos de la calle, brindan ayuda con castraciones, adopciones y tratamientos para mascotas de bajos recursos, todo en la medida de sus posibilidades.

El grupo es sin fines de lucro, independiente y con una gran voluntad de ayudar a los animales que más necesitan.

“Estamos cada día con más problemas pero seguimos llevando esta organización”, comenzó Vivian.

La asociación está por calle Julio Argentino Roca, pero se encontraban en búsqueda de un predio mejor, más amplio, con mayor espacio para los animales refugiados. Lamentablemente, no tuvieron suerte “No pudimos conseguir nada”

Vivian nos contó que los recursos con los que se maneja la asociación son provenientes de rifas y cuotas de socios. Los animales que atienden son mucho y a veces, no se alcanza a cubrir.

“Estamos muy limitados en todo”.

Mencionó la falta de colaboración que existe por parte de la gente en casos como la venta de rifa o algún otro aporte.

“Es poca la colaboración y mucha la demanda”. “Cuando no podemos ayudar la gente se enoja y nos dicen “¿Para qué están ustedes?” y somos personas que formamos este grupo para trabajar dentro de nuestras limitaciones”.

“Esto es un voluntariado. Nadie cobra un sueldo. Esto funciona con colaboración del otro”.

Vivian decía que es una campaña de concientización constante el maltrato animal difícil de hacer llegar.

Con respecto al número de animales abandonados, “No se puede reducir mucho, pero si vemos que la gente avisa mas. Todos no podemos tener en la asociación. A veces las personas buscan discursos para no hacerse cargo, y tiran los animales”.

Hasta ahora, solo han tenido ayuda para castraciones por parte del municipio, aunque éste no lo toma como política pública. Esto se dificulta porque no es algo constante, y los ingresos de la asociación no llegan a cubrir la demanda de castraciones o tratamientos que se solicitan.

“El municipio no toma como una política el apoyar todos los meses a la asociación, o por lo menos llegar a controlar en forma metódica. En un tiempo se ve (resultados), pero lo que pasa es que no asume esa responsabilidad el municipio”.

“Esquina tiene que enterarse que tiene una asociación de animales y que si no ponemos entre todos no va a funcionar.”-