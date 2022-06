Días atrás hablamos con Vivian Bianchi, de la Asociación Amigos de Animales Abandonados, sobre una nueva campaña de castración a realizarse el fin de semana.

– Vivian, hay otra campaña de castración masiva, de la Asociación Amigos de Animales Abandonados, para el día 11 de junio, ¿No?

– Así es Walter, este sábado hacemos una nueva convocatoria para castrar a los animales.

– ¿La modalidad sigue siendo la misma, tienen que pasar por el galpón?

– Si, tienen que inscribirse por el galpón y señar la castración.

– ¿Los profesionales son de acá?

– Si, Alberto Escalante es el profesional que va a realizar las castraciones.

– ¿Cómo sigue el trabajo con el tema de castración? ¿La gente asiste? Porque sabemos que ustedes siempre hacen campañas, ¿Cumplen los objetivos en cuanto a las mascotas que se castran?

– Si, ellos cumplen bastante. De todos los que se anotan, siempre hay uno que a último momento no concurre, siempre nos pasa, pero bueno. Todos los meses insistimos para que la gente tome conciencia de lo que es tener una mascota castrada, y tratar de que no salgan las camadas no deseables, porque hay muchos animales.

Es una falta de concientización, la gente pierde el control, pasan los seis meses, no se acuerdan y entran en celo los perros. No entendemos como esto puede llegar a pasar, sabiendo que los animales no piden que los adopten, son los dueños, si desean tener animales, que sean responsables.

– ¿Ustedes en el galpón siguen teniendo mascotas que necesitan ser adoptadas? En algunos casos, los mismos que fueron adoptados vuelven nuevamente al galpón, todo eso sigue sucediendo, ¿No?

– Así es, en menor escala, pero sigue sucediendo. Cada vez que vamos a hacer la visita a los animales que ya fueron adoptados, hay familias que no los tienen en condiciones y tienen que volver a la Asociación.

La gente que adoptó, es muy difícil que cuente su situación, que pida auxilio y así se lo complica más al animal, porque no se acercan o no quieren decir que no tienen para la castración o para las vacunas. Lo llevan y es un animal más que está en la casa.

– ¿Cómo está el galpón hoy en capacidad?

– Estamos muy saturados, se va uno y entran cinco. Se hace cada vez más imposible.

– ¿Pudieron hablar con el Municipio, para la colaboración en lo que es el mantenimiento de ese galpón?

– Lo que es el mantenimiento, lo hacemos nosotros. El Municipio colabora con dos quincenales, pero la Asociación necesita que el Municipio tome conciencia sobre los animales. Es una decisión política que no es mucho lo que se le pide, pero nadie la toma lamentablemente.