VISITA PRESIDENCIAL EN CORRIENTES Macri inauguró el ciclo lectivo 2018 en Bella Vista: “Nada sería posible sin los docentes”

El Presidente Mauricio Macri abrió el ciclo lectivo 2018 en Bella Vista junto al Gobernador Gustavo Valdés. Luego de brindar un discurso frente a alumnos y docentes, ambos mandatarios recorrieron las nuevas obras y destacaron la gran labor de los docentes. “Nada sería posible sin los docentes”, dijo Mauricio Macri.

El presidente Mauricio Macri inauguró el ciclo lectivo 2018 en Corrientes y junto a docentes y alumnos de Bella Vista dijo “nada sería posible sin los docentes, nada sería posible si no pusiesen el amor que ponen”. “Son muchas cosas y siempre soñando que los chicos desarrollen todo el potencial que tienen”.

“Soñando que el día de mañana puedan elegir libremente y eso es lo que queremos en la Argentina. Queremos que los argentinos puedan elegir y tener igualdad de oportunidades”, agregó el Presidente en su discurso que duró pocos minutos.

“Queremos invitar a que todos sean parte, quiero que los padres sean parte. Los padres debemos acompañar a nuestros hijos, que se involucren que sepan como funciona la escuela. Lo más importante es involucrarse y acompañar en el crecimiento y en la educación”, agregó en parte de su alocución.

Señaló además que las escuelas son “fabricas de sueños” para los chicos y que una comunidad mejora cuando la “educación pública es una educación de calidad”. “Por eso me dolió compartir los resultados de la prueba Aprender, porque estamos con problemas graves; la calidad no es la que todos soñamos y ellos no van a tener las herramientas para enfrentar los desafíos del trabajo del siglo XXI”, expresó el mandatario.

“La solución no es descocer esos resultados, no le tenemos que tener miedo a la verdad, somo gente capaz y si enfrentamos el problema lo vamos a resolver. Le tenemos que tener miedo a la mentira, al ocultamiento, pone hay muchos chicos que no terminan el colegio y casi la mitad de los que se reciben no comprende textos”.

