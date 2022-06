Este miércoles, tuvimos un contacto telefónico con la ex concejal Virginia Neironi desde el Congreso de la Nación, luego de la presentación de un proyecto de Ley “Reconocimiento de la legua de señas como lengua natural de personas sordas e hipo acusicas” a nivel nacional.

– Virginia, estamos hablando respecto a ese proyecto que en su primera oportunidad vos se lo hesite llegar al Diputado Provincial Sanz y en este caso a la Senadora Nacional Gabriela Valenzuela.

– Así es, a principio de año yo estaba trabajando en la redacción de un proyecto para la provincia de Corrientes, donde se pretende enseñar lengua de señas en las escuelas primaria y secundaria y reconocerlas en el ámbito de la provincia de Corrientes y crear centro de enseñanza para intérpretes en lengua de señas.

Estudiando ese proyecto, que se lo di al Diputado Sanz quien lo presentó en el mes de marzo en conjunto con su equipo de asesores, lo analizamos en la legislación comparada con diferentes proyectos que uno va leyendo para poder tener conocimiento y redactar de la mejor manera posible, me di cuenta que necesitamos de una ley más abarcativa y nacional, donde se pueda regular el uso y las costumbres de lo que es lengua de señas.

Una vez terminado, se lo paso al Diputado Sanz y también a la Senadora Valenzuela, ya que la idea sería poder concretar una ley o armar un proyecto de ley, en donde la nación Argentina reconozca la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas.

Gabriela, con toda la humildad que la caracteriza, me dice que me pasa el número de todos sus asesores, ellos me llamaron, trabajamos en conjunto durante un tiempo y hoy culmina recién el acto de presentación, de lo que es el reconocimiento de las lenguas de señas a nivel nacional como ley.

Esto un gran orgullo para mí, porque yo lo hago de manera desinteresada y es algo que me apasiona y que lo estudio desde chica. Todo lo que sea discapacidad a mí siempre me llamó la atención y con lo que pueda aportar, lo hago.

Tanto así que el Diputado como la Senadora Gabriela Valenzuela me hayan escuchado, es un orgullo y es algo muy importante para mí.

El proyecto que fue presentado por Valenzuela, consiste en reconocer a la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas y de todas aquellas personas que quieran adoptar el lenguaje de señas y crear un órgano rector, a lo que hace referencia la lengua de señas.

Esto nos permite que las provincias puedan legislar y tengan una base a dónde enfocar su proyecto.

Sería como la Real Academia Española de la lengua castellana, pero del lenguaje de señas. Todo lo que sea uso y costumbres va a ser regulado a través de órganos y se reconoce la lengua de señas, como lengua natural que hace a la inclusión y romper la barrera comunicacional que tienen las personas sordas.

– Esto lo fuiste armando cuando terminó tu mandato de Concejal y pudiste dar más a este proyecto, ¿No?

– Así es, cuando terminé mi mandato, con las vacaciones de por medio pude elaborarlo, porque tenía las ideas un poco mezcladas. Se lo pasé al Diputado Sanz, luego surgió lo de Gabriela como Senadora y automáticamente se lo pase a ella. Ella se asesoró y trajo a trabajar con ella a la confederación Argentina de sordos, a un grupo de personas que traducen la lengua de señas y el hecho de poder trabajar con un grupo importante de gente, que sabe hacer que salga una muy buena ley fundamentada.

– Vemos que no importa la bandera política, ya que se lo pasaste al Diputados Sanz, a la Senadora Valenzuela y eso no hizo que se obstruye tu camino y que la ley sea una realidad, o sea presentada hoy, ¿No?

– Yo siempre creo que en cuestiones de discapacidad, las cuestiones políticas deben quedar de lado, ya que se deben ver las necesidades de este sector y a la hora de trabajar en estas leyes, he tenido aceptación de todos los partidos políticos. Este es el claro ejemplo, yo trabajé sobre una ley que la presentó en la provincia un representante del Partido Popular.

Luego, el hecho de tener una senadora a la cual se tenía acceso, más allá de que ella es radical, automáticamente se lo pase y tuve una respuesta inmediata y en estos temas, yo creo que las políticas partidarias hay que dejarlas de lado, porque son cuestiones necesarias que hay que legislarlas y hay que trabajarlas, pero de manera seria.