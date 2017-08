La Licenciada Virginia Neironi, Directora de Discapacidad, es una de las candidatas a Concejal por el Frente ECO+Cambiemos, en diálogo con TN Esquina dijo “para mi es un orgullo que este equipo de Trabajo haya decidido poner esta responsabilidad en mi y recién hemos terminado una reunión para coordinar diferentes actividades con el Candidato a Intendente, con el Candidato a Vice Intendente para hablar de los proyectos y las propuestas que vamos a estar ofreciendo a la comunidad. Como saben nosotros proponemos la continuidad de esta gestión de Gobierno”

La Funcionaria y ahora Candidata agregó: “Vamos a estar coordinando los encuentros y las visitas y cuales van a ser nuestras actividades enfocándonos más en la Campaña en lo que nos resta en esta contienda electoral. Para mi es algo nuevo, pero no me asustan los desafíos y voy a aprender a hacerlo. Yo me formé administrativamente y ahora políticamente con esta gestión, con este equipo de trabajo. Se me dio un espacio sin que yo pida ni solicite nada. Se me propuso por las actividades que se viene desarrollando en el área en el cual yo estoy dirigiendo. Y no dudé en decir que si, más allá de que yo no tengo identificación política, creo que el fruto de mi trabajo fue la base de esta propuesta”.

Cómo se va a encaminar la campaña fue la consulta a lo que respondió: “Vamos a estar trabajando en todos los puntos, en todas las zonas, ya sea centro, periferia, zona de barrio, zona rural. Lo venimos haciendo hace ocho años y ahora vamos a salir a la calle no solo para que la gente nos conozca, sino para recibir las propuestas, para ver qué es lo que la gente necesita, que es lo que podemos hacer para que ellos mejoren su calidad de vida”.

En el orden de la Discapacidad, la funcionaria explicó: “vamos a poder contar con la Junta Evaluadora, la Junta de Corrientes, va a ser en el marco de una Junta Itinerante. Las carpetas que se llevaron a Goya, que por motivos del puente no queremos exponer a que la gente se arriesgue. Ese día que la Junta esté aquí van a evaluar entre cuarenta y cincuenta carpeta y va a ser por renovación entrega de certificado por Primera vez