Desde el estudio de «La Mañana de Noticias» en vivo dialogamos con Sonia Ramírez, sobre las elecciones para elegir Vocales Gremiales en el Concejo General de Educación.

Sonia Ramírez declaró -«Las elecciones son el 24 de febrero. Se vota para Vocales del Concejo de Educación de la Provincia de Corrientes. Tenemos aproximadamente unos 8.500 votantes. Están habilitados docentes titulares del nivel primario e inicial. En este caso yo llevo la gran responsabilidad de seguir manteniendo el trabajo que hace Asociación Correntina de Docentes en las vocalías. En el caso de Esquina tenemos un secretariado muy activo, que jamás se ha olvidado de los docentes y que siempre están sin mirar quien es o que distinción o a que gremio pertenece.»-

Sin embargo, profundizó -«El acto eleccionario está previsto desde las 8 de la mañana hasta las 18 hs de corrido. Los docentes del nivel primario e inicial tienen asueto. Mi propuesta como Candidata a Vocal del Consejo es estar permanentemente en contacto con los Secretariados de cada departamento de la Provincia de Corrientes y llegar a cada uno de ellos y poder conocer cuáles son las realidades que tiene cada localidad. Esa es mi propuesta y el compromiso que hago con los docentes.»-

Para finalizar, agregó: -«Quiero que los docentes sepan que soy una persona que trabaja, que gestiona y que no se queda hasta no conseguir lo propuesto. Siempre y cuando sea en beneficio de cada uno de los docentes. El voto de confianza es lo más importante y es lo que hoy cada docente necesita, El secretariado me conoce, sabe como trabajo y como actuó. Son cuatro listas y nosotros somos: «Asociación Correntina de Docentes Provinciales» y hoy estamos en esta contienda por los dos lugares de la vocalía en el Concejo.»-