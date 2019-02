Víctor Sánchez Hernández: “Yo creo que el problema radica fundamentalmente en la dirigencia… en todos los ámbitos.”

En contacto con TN Esquina, Víctor Sánchez Hernández, periodista y crítico reconocido de nuestra ciudad. Se refirió también a lo sucedido en cuanto al no reconocimiento del trabajo de la prensa en los carnavales de Esquina por parte de la dirigencia de la CO.MU.CAE. “Yo creo que el problema radica fundamentalmente en la dirigencia; creo que Esquina carece de una dirigencia preparada para tal cosa, hablo de las dirigencias en general.”

“Aquel que no comprende el rol del periodismo, de las redes sociales, del periodismo gráfico, no puede ser dirigente. Lo peor de todo esto es que incentivan a los comparseros en contra de los que no piensan igual.” En cuanto a la posición de S.S.E, la cual fue la primera institución que ha percibido el problema y se ha hecho cargo de las entradas de la prensa, Sánchez decía “en primer lugar, nosotros como prensa nunca hemos tenido entradas de cortesía, en segundo lugar lo nuestro son acreditaciones con la debida fotografía, y por último, todos los trabajadores que yo he visto ingresaron solos y fueron a trabajar, exclusivamente a trabajar. Y se ha visto reflejado en facebook, en páginas, en filmaciones, en fotografías, etc. todo el trabajo realizado.” Expresó.