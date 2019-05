Víctor Sánchez Hernández: “Me siento muy solo”

15 May 2019

Después de la presentación de su libro “Romance a la Esquina de los ríos”, en la Feria del libro en Buenos Aires, Víctor Sánchez Hernández habló con nosotros en “La Mañana de Noticias” para contarnos lo que dejó la experiencia. Además, expresó su opinión respecto a la re-apertura del Cine Teatro Municipal del CCE, que abrió sus puertas hace pocos días atrás y de cultura en general.

Víctor Sánchez Hernández, a inicios de la comunicación dijo: “Nunca había estado presentando un libro, he llegado a conducir actos de la Provincia de Corrientes hace algunos años atrás, pero nunca en calidad de escritor. Me dejó el agradecimiento del Instituto de Cultura de la Provincia y el sabor de estar representando y sintiendo a mi Pueblo”.

La presentación de su libro se realizó en el salón “Jorge Luis Borges”, mismo lugar, donde luego una ex funcionaria pública CFK, habría presentado su obra.

“El libro de Cristina creo, no le han hecho bien a ella, desde el punto de vista de las encuestas. El silencio la hubiera beneficiado mucho, pero hubo mucha repercusión”, y continuó “Yo creo, sin temor a equivocarme que, este libro se presentó más para su militancia. Pienso también que no va a ser candidata, aunque puedo estar equivocado. A Cristina la esta inflando el mismo gobierno”.

Por su parte, sobre el Gobernador Gustavo Valdez, acotó expresando que “es una persona extraordinaria. Tiene una imagen superiora la de Macri. Gustavo es una persona muy afable y creo que quiere hacer más cosas de las que puede. Tiene un potencial extraordinario, con ideas nuevas y joven”.

Por otra parte, a nivel local, opinó sobre la habilitación del Teatro Municipal, principalmente en aspectos de infraestructura.

“La puesta en escena estuvo esplendida. Me pareció un acierto que se haya podido habilitar la sala, pero los políticos deben aprender a decir que no, sobre todo cuando nos van a donar algo”, refirió a las butacas de segunda mano que ahora forman parte de la estructura principal.

“No somos neocoloniales para que vengan a decirnos como conducirnos. Me molesto profundamente el discurso de Forteza (quien hizo la donación). No me levanté ni grité por respeto a quienes estuvieron trabajando en esto, con errores, enmiendas, pero con logros”.

Durante la conversación, Víctor expreso “me siento muy solo en Esquina. Porque tengo la sensación de que no se respeta lo que se sabe. Me siento solo, incomprendido por momentos, como que lo que puedo decir no interesa y lo que puedo decir nace del profundo amor por mi Tierra y en el conocimiento en el que fui invirtiendo a lo largo de años.

No quiero ser funcionario. Cuando alguien critica no agrede. Me da mucha pena que las cosas que pueden hacerse bien se hagan mal. Quiero colaborar. Empecemos a poner el caballo delante del carro”.-