Víctor Sánchez Hernández : “Esquina despertarte”

Víctor Sánchez Hernández, en comunicación con la Mañana de Noticias, habló sobre ciertas cuestiones de nuestra localidad de Esquina, en base a lo ocurrido el día domingo, tras haberse dado casi 12 horas de corte de energía eléctrica .

Víctor nos decía que tras lo ocurrido se vio movilizado por dentro, pensando en cosas que en Esquina no se dan, como por ejemplo, los buenos caminos o acceso a un centro y atenciones de salud para muchos.

Estas ideas se explayaron durante la conversación, haciendo cierta marcación en los asuntos políticos-públicos, los cuales serían, en mayor parte, responsables de la calidad de vida de las personas.; en la falta de involucración; en el desinterés.

“Estamos ante una situación muy difícil en cuanto al compromiso pero, por otro lado, también al miedo. Creo que nuestra provincia, el país, el mundo, van hacia regímenes cada más totalitario por no saber ejercer la democracia. Les decía a principios de la charla que me afligía el tema de los caminos, pero también del puente y las elecciones pasadas y, termino de llenar el vaso lo ocurrido con la energía”, lamentó Víctor, tras carecerse de alternativas en la Provincia para cuestiones como estas, en donde algo básico, como el uso de electricidad, se vuelve a veces algo inasequible.

“Ante una caída de poste, ante un corte de cable, ante alguna tormenta, Esquina es la última ciudad que tiene la red.

No veo que desde el municipio se hayan hecho estos reclamos, a lo mejor se hicieron, pero no los vi. También veo que eso no se hizo por parte del gobierno de la Provincia, cuando eso se debía comprar. Si es un beneficio para el Pueblo el interés común está por sobre cualquier interés individual, sectorial, partidario o electoral”.

Además de todo lo dicho, continuó diciendo que las dirigencias no están a la altura de las exigencias del bien común, coincidiendo en que hay una carencia de dirigencia en todo el país, pero también que hay una necesidad de interés y participación por parte de la ciudadanía.

“Parte de los docentes tienen un rol fundamental, impostergable, insustituible. Son los que deben generar conciencia participativa en sus alumnos. Los jóvenes son como una esponja que absorben a medida que se les va proponiendo. Tienen que volver las utopías”.

Resultó inevitable tocar el punto de Concejales de nuestra ciudad, donde, si bien están los que se dedican, trabajan y resultan ser buenos, también están quienes tienen una gran irresponsabilidad hasta para la asistencia de sesiones, y que “no hay mesas de diálogo “.