Víctor Sánchez Hernández: “El Problema no es la chica, sino quienes son los responsables de cuidar la imagen de ella”

Víctor Sánchez Hernández, periodista de Esquina en contacto con TN Esquina muy duro con la producción de la Reina del Pacú, “que es indiscutiblemente la Reina que nos representa”. Dijo: “No sé quiénes están a cargo de la producción de la Reina Nacional del Pacú, que es indiscutiblemente la Reina que nos representa. dos cosas me parecen fundamentales, los reinados han pasado de moda como los miriñaques, es decir, hoy ver una reina es algo muy vistoso, pero es una figura en extinción con los Derechos de la Mujer. Ver un desfile cosificando a la mujer hoy ya no existe más. Tiene un derecho humano, que es el de la Dignidad de la Mujer y no se le debe ver como una cosa”.

“Nosotros hicimos que al elegir a una reina, el puntaje más importante era el de la entrevista de cultura general, para que verdaderamente esa belleza que atrae, pudiese impactar turistas. Esto implica el tener un cuidado muy grande de la imagen. Yo creo que la persona encargada de cuidar la imagen de la Reina se ha tomado un recreo. Ha hecho todo lo que no se debía hacer”.

“La Reina tiene una capa de excelente calidad que es la que nosotros hicimos cuando estábamos en la Secretaria de Cultura y Turismo. Tiene una corona de excelente calidad donada por Viasil. Se trata de una Tiara, porque las coronas son esas budineras que le ponen ahora sobre la cabeza, que parece una budinera de mal gusto. E insisto esto no tienen nada que ver con la niña. Yo hablo de las personas que se encargan de la imagen de ella. Ella es una víctima de lo que ha pasado”.

“Así tenga que estar al sol, son las funciones de un rol, de una jerarquía. Claro que si esta persona se va a descomponer, se le retira la capa. Se queda con los otros atributos. Pero eso es saber de protocolo, saber de ceremonial. No le pueden poner una budinera de mal gusto. No le pueden poner al Pacú un ojo de stras o un ojo de cristal. Una cosa espantosa, cuando ese Pacú estaba hecho con madera de Ingá. Ese cetro lo hizo el hermano de Silvana Calabrés y está hecho así porque uno de los lugares donde más aparece el Pacú es el Ingá, tiene que ver con una cosa nuestra y se hizo un pacú muy discreto. Y el problema que tenemos los que sabemos es el saber”.

“Por último no le pueden poner a una hermosa chica rubia, maravillosamente rubia, ese color de capa, es no saber, es ser ignorante quien la asesoró. Ahora si me decías que la capa no era de la Reina del Pacú, sino de la Carasucia, me dejas sin palabras. ¿Ponerle una capa de rango municipal a una Reina que tiene rango Nacional es no saber nada. Nosotros hace unos 18 años nos encontramos con que las capas eran brillantes y de raso. Lo primero que hicimos es sacarle ese material tan poco noble y ponerle una capa de terciopelo, una capa de género pesado que le diera con el vuelo correspondiente, la esbeltéz necesaria”.

“Creo que tenemos que ver qué perfil queremos. El gran problema que tenemos en Esquina y que creo que no vamos a crecer hasta tanto no superemos este primer trauma, es que no respetamos a los que saben y no hablo de Víctor Sánchez Hernández solamente, habla de mucha gente que acá sabe. Pongámoslo de una forma más de entre casa, si nosotros ponemos una reina mal vestida, si nosotros ponemos una Reina que no está a la altura de la calidad de los productos que vendemos, no estamos vendiendo la calidad de nuestros productos. Si nosotros queremos vender la envergadura que tiene Esquina, tenemos que tener un control de imagen que se ajuste a ello. Yo creo que el municipio debe tener un área dedicada exclusivamente a la imagen”.