Víctor Sánchez Hernández, “Yo creo que el publico necesita pasar del papel de espectador al papel de protagonista.”

Víctor Sánchez Hernández en dialogo con TN Esquina, se refiere a lo que fue el Baile de Coronación y da su opinión acerca de los Carnavales esquinenses. Decía: “Si bien no pude estar presente, he escuchado algunos comentarios no muy buenos respecto de este evento. Según lo que me confirmaron hubo alrededor de 300 personas. Si van 300 personas a un evento como este yo creo que es un fracaso.”

“Yo creo que el publico necesita pasar del papel de espectador al papel de protagonista, en mi opinión el publico no disfruta demasiado de lo estético, no disfruta tanto de la amalgama de colores ni del trabajo artesanal que cada unos de los trajes tiene. La gente está disfrutando, principalmente, de participar, de algún modo, o meterse dentro del predio o criticar posteriormente. Me atrevería a decir que el momento culmine del carnaval donde ingresa la mayoría de la gente es en el intermedio entre comparsa y comparsa y copar el corsódromo. Me refiero a un lugar de encuentro, el carnaval como un pretexto para darse ese encuentro.”