Víctor Ocampo: “El problema de los muchachos fue afuera y querían ingresar a toda costa y la vigilancia no les permitió”

Víctor Ocampo, padre del titular del Pub que funciona en la avenida Mitre. En contacto con TN Esquina dijo: “Quiero hacer un aclaración nomás. Los dueños de ese lugar son mis hijos y lo que pasó fue que dos personas que no eran de acá. Ese lugar no es un boliche, es un pub, hay gente se va a tomar algo, va gente grande. Es más había un cumpleaños. Nunca hubo problemas allí adentro. Hay vigilancia privada los días sábados y domingos que son los días que hay más afluencia de gente”.

“Estos muchachos estaban desubicados. Tampoco estaban dentro del local, porque entraban y salían, después quisieron entran y ya no había lugar. Y allí no se baila, es un pub, hay chicos que van a mirar el partido de futbol, hay chicas que juegan a las cartas. Es un lugar de esparcimiento para la juventud. El problema de los muchachos fue afuera y querían ingresar a toda costa y la vigilancia no les permitió”.