Víctor Fabio, ex DT de E.F.C y ahora nuevo dirigente del club Deportivo Esquina, en diálogo con “La mañana de noticias” explicó el por qué de dicha resolución. Dijo “Elías Cañete me comentó el año pasado del interés de sumarme en su grupo; yo ya tenía un compromiso con E.F.C. Hoy decido desvincularme, hablé con el Pte. Del club Cristian Corona y le informé que me iba.”

“Si bien yo tenía la intención de seguir en el campeonato provincial con los muchachos de Football, creo que ya concluyó una etapa y debía tomar esta decisión.” La determinaciónde Fabio habría tomado de sorpresa tanto a Cristian Corona y al club en su totalidad, con respecto a esto el director técnico dijo “creo que les resultó sorpresivo pero finalmente me entendieron.”