Víctor Cemborain: “Una oposición firme, constructiva no se hace sentado en la falda del Gobernador”

El Ex Intendente de la ciudad de Mercedes, Víctor Cemborain habla de los reclamos hechos a Nación por vía de la Justicia del Fondo Sojero. En contacto con TN Esquina dijo: “Nosotros los mercedeños no nos arrodillamos, estamos de pie reclamando nuestros derechos no solamente de Mercedes sino de todos los correntinos porque trabajamos para todos los municipios de la Provincia de Corrientes. Era una locura porque no solamente no se iba a hacer la calle sino que también iban a quedar alrededor de 500 familias sin trabajo, aparte plata que estaba en el Presupuesto”.

“No nos fuimos como ovejas que nos llevan al corral. Marcamos la diferencia porque estamos convencidos que teníamos que ir a la Justicia si no conseguíamos a través del diálogo. Fuimos a través de la Federación Argentina, esto fue un proyecto enviado desde Mercedes a la Presidente, Intendente de la ciudad de La Matanza, Sra. Malgario quien quedó encantada y convocó a todos los intendentes del País, tal es así que en la primera reunión estuvieron 50 Intendentes y recibimos el apoyo de Camioneros como de la CGT Azopardo”.

“Ahora la novedad es que van a devolver estos fondos, incluyendo aquellos que firmaron con el Gobernador un fondo compensatorio para obras edilicias y como ellos le ponen mucho nombre chau tus dos millones. Nosotros no aceptamos porque esos son fondos que tiene que manejar el municipio no la Provincia. Lo que ahora se logró es que los fondos que vienen van a coparticipar con los municipios 50%, en el programa anterior que era la propuesta del Sr. Gobernador eran dos millones y medio para Mercedes y ahora son siete millones 600 mil pesos. Y así va a ser para Esquina y así va a ser para Goya y para todos los municipios. Estamos contentos porque estábamos convencidos de que esto se iba a manejar así. También estamos convencidos de que la Provincia tiene que agregar un punto más de Coparticipación para infraestructura y un punto más para viviendas en los municipios”.

Respecto a la participación del Foro de este fin de semana en Santa Lucía dijo: “No fui invitado, pero este es un Foro de entregados, de arrodillados. Nosotros somos gente de estar de pie luchando por nuestros derechos, luchando por los derechos del pueblo. Ese es nuestro compromiso. Sentado en el regazo y sacando selfie no se va a lograr nada, que se dediquen a gobernar y administrar la plata del pueblo, van a ver que se puede hace hacer grandes obras”.

“Hoy teníamos que estar en la Cámara de Diputados, pero como salió este Decreto del Presidente, cayó la sesión de Diputados. No tenían número ni en Diputados ni en Senadores por eso no hubo sesión. Nosotros estamos muy cerca del PJ y lo demostramos metiendo votos en las urnas. Hoy nosotros estamos trabajando en un proyecto provincial que es Cambio Solidario. Acá parece que el partido se conforma con ser segundo, nosotros queremos ser gobierno, tenemos hambre de ser gobierno y vamos a poner gente nueva con hambre de ser gobierno, no queremos ser segundos. Estamos convencidos que los correntinos nos merecemos un bien mejor”.

“Nosotros de Cambio Solidario vamos a trabajar y vamos a trabajar en todas las ciudades, nos gustaría no estar luchando con nuestros propios hermanos, pero si tenemos que hacer lo vamos a hacer. Vamos sumando partidos. Y hay que crear un gran frente. Respecto a la cercanía de algunos intendentes justicialistas al gobernador me preocupa porque mi corazón sigue estando ahí. Me preocupa que en lugar de que sea una herramienta opositora pase a ser una herramienta del sr. Gobernador que busca lograr la presidencia para entregársela. Una oposición firme, constructiva no se hace sentado en la falda del Gobernador, nosotros vamos a seguir trabajando”.