El ex intendente de la ciudad de Mercedes, Corrientes, se vio con el peso de la causa de abuso sexual que dictó Margarita López Rivadeneira, la jueza de Instrucción y Correccional de la localidad.

A través de la Mañana de Noticias, Víctor Cemborain comentó cómo está tomando esta situación y nos detalló sobre los hechos, los cuales perjudicaron tanto en lo personal, como a la hora de formar listas con el partido.

“Es una acusación terrible”. Esta denuncia habría ocurrido durante el pasado año.

“Han dicho que esto ocurrió el 5 de Mayo, cuando yo había salido del país el 1 de Mayo hasta el día 9”. “Estaba con mi señora en San Salvador de Bahía”. “La he pasado mal, fue el peor momento de mi vida”.

“Para el 2 de Junio, quedamos afuera, no fue una cuestión de tener ganas de participar o no. “El partido está fragmentado, no está bien”.

Y expresó que “vamos a seguir trabajando aunque no tengamos apoyo de nadie”.

Afirmó que fue uno de los peores momentos que está pasando el justicialismo, a la hora de encarar las elecciones legislativas provinciales y que espera “que salga una nueva forma de hacer política y de conducción”.

Refiriéndose a lo personal, manifestó “es la segunda vez que paso por una acusación durísima. La comunidad de Mercedes no me preocupa en ese sentido porque todos nos conocemos, saben que no fue así, pero desde afuera, sin conocerte, ¿cómo será que te pueden ver?”.

El ex intendente manifestó que tiene intenciones de que la persona que lo acusó pague por los daños, esperando que la justicia actúe como se debe.

Finalizando la comunicación, dijo que “debemos estar firmes. No todos los correntinos estamos de acuerdo con este gobierno”, en referencia a la gestión provincial.