Víctor Cemborain: “Estamos mentalizados que se tiene que llegar a la unidad del PJ a nivel provincial”

El dirigente político, Víctor Cemborain, líder de Cambio Solidario a nivel provincial visito la localidad de Esquina con el motivo de unir al partido justicialista para este próximo proceso interno. Al respecto decía “estamos recorriendo la provincia, venimos de visitar Curuzú, Sauce, Goya y mañana estamos en Curuzú nuevamente para pasar luego por Monte Caseros.”

Según lo expresado por el ex intendente de la localidad de Mercedes, lo que se está buscando es expandir la unidad en la provincia para poder llegar hasta la presidencia nuevamente; Cemborain expresó su descontento con la actual situación económica y política del país y dijo “tenemos que recuperar el país para devolverle la alegría, la esperanza, la fe. En este país todos perdemos, no solo los peronistas. Con las tarifas totalmente despiadadas, los servicios en las nubes; esto tiene que cambiar.”

En cuanto a las elecciones provinciales, en las cuales el funcionario citado lanza su candidatura a senador dijo “la fecha está dispuesta para el 30 de junio, no hay otra alternativa.” Además aclaró el tema de su unión política con R. Martinez Llano y dijo que “estoy con Rodolfo, y él aclaró perfectamente en mi lanzamiento que yo no estoy en la línea de Vamos Compañeros sino que se sumaba de otros proyectos a este mismo proyecto.”

Finalmente, Cemborain aseguró “Estamos mentalizados que se tiene que llegar a la unidad porque la frase esa que se dice muchas veces ‘el que gana conduce y el que pierde acompaña’ no se da de esa manera.”