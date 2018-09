Verónica Alegre: “Las incompatibilidades que se detectaron son por ejemplo: titulares que residen en el exterior, …”

Verónica alegre, responsable de ANSES Goya responde a cuestiones que preocupan por estos días. En contacto con TN Esquina dijo: “Empezó a circular una versión que no es cierta, a raíz de una publicación en el Boletín Oficial donde se publicó el procedimiento administrativo para un control de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se detectaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad posibles incompatibilidades”.

“Por eso lo que se va a hacer es convocar a un sector de titulares de esta prestación. En nuestra región tenemos alrededor de 13mil pensiones y las personas que se van a controlar son menos de 200. Es una pequeña porción de esa población. Se le va a notificar a su domicilio y tienen que presentarse al ANSES Goya para presentar alguna documentación. Si no reciben la notificación deben llamar al 130 opción 2 o su número de Cuil, les indican qué documentación tienen que presentar. Solicitan turno y se tienen que presentar al ANSES Goya. También pueden concurrir al punto fijo que tenemos en Esquina. Lo único que se hace es un control de incompatibilidades”.

“Las incompatibilidades que se detectaron son por ejemplo: titulares que residen en el exterior, titulares que por más de tres meses no concurrieron a cobrar su prestación, titulares que estuvieron o están en relación de dependencia por temporadas, otros titulares que tienen Monotributo Social. No se le va a cortar la pensión a nadie que no corresponda”.