Venció el acuerdo entre las empresas de transporte Albizzati – Silvia y el municipio de Esquina

Osvaldo Spessot, jefe de las empresas de transporte Silvia-Albizzati, en contacto con TN Esquina explica las condiciones de por qué no se renovó el acuerdo entre la empresa de transito y la municipalidad de Esquina. Es por este motivo que la localidad de Esquina se queda a partir de hoy sin transporte público. “nosotros iniciamos con esto a partir de julio de 2015 y hoy llegamos a esta triste realidad con la reducción de prácticamente el 50% de los subsidios que se percibían por parte del estado nacional.”

“El problema no pasa tanto por el tema del subsidio sino por la escasa carga de pasajeros que tiene el servicio urbano de esquina. Si tuviésemos una carga media considerable con la cual podríamos al menos cubrir los costos de explotación estaríamos en otra situación pero el porcentaje de ocupación que tiene el transporte urbano es muy baja, no cubre ni siquiera el mínimo de las estadísticas de rentabilidad que están establecidas.”

Spessot, asegura que esto ha sido comunicado al municipio con treinta días de anticipación, aún hoy se están llevando a cabo reuniones para poder dar una solución y de esta manera no dejar sin transporte público a la ciudad. “están manejando dos o tres alternativas pero todavía no tienen nada definido. Nos hablaron para que sigamos cumpliendo con el servicio por unos días más; con eso no tenemos problema, vamos a seguir unos días más.”