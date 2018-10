Vecinos de Santa Librada quieren una respuesta del municipio por el basural que se encuentra cerca de varias viviendas y sufren las consecuencias

Los vecinos de la comunidad de Santa Librada vuelven a reclamar una solución sobre el basural que tienen a solo unos metros de sus hogares. Una de las vecinas en contacto con TN Esquina habló y dijo: “Nosotros ya estamos cansados de este basural, en este momento lo prendieron fuego, el viento trae todo el aire contaminado a nuestras casas, la verdad es una contaminación constante.”

“Hace un año, el Sr. Intendente, Hugo Benítez vino personalmente hasta Santa Librada, por supuesto antes de asumir, y nos prometió que iba a solucionar este tema, que iba a sacar este basural y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Al contrario, lo único que hacen acá es venir a sacar tierra y se la llevan a no sé dónde, en lugar de ocupar eso para tapar la basura y nosotros no tengamos que sufrir tanta contaminación. A todo esto hay que agregar que viene cualquiera al mismo y tiran animales muertos, caballos, perros, vacas, etc. y el olor es insoportable.”

“Espero que el intendente se dé cuenta que del otro lado de la ruta también vive gente, somos personas, no somos animales. Esta perfecto que se ocupe de la zona céntrica pero nosotros también existimos, además, recibimos una promesa de parte de él en tiempo de campaña y nunca cumplió.” Expreso