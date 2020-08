Este martes se llevó a cabo la primera Audiencia Pública en Esquina por la Obra Línea de Media Tensión (LMT) 33kv en el salón San Martin del Palacio Municipal.

Entre varios puntos de vista y planteos de participantes, se destacó mucho el de Fernando García Lemos, que sostuvo estar a favor de la continuidad de la obra.

Entre otras cosas, este vecino expresó “no quiero subestimar ni pretendo dañar por mi forma de comunicar, que tal vez no coincide con lo que quieren escuchar los demás. Yo creo que la obra, sin ninguna duda, puede continuarse como se ha iniciado y como se está trabajando. No quiero adentrarme en las normas, aunque sea importante escuchar los artículos. Habría que rever la Carta Orgánica, en su art. 90, donde no se están cumpliendo muchas cosas con las que voy a basar esta defensa en tres pilares; Uno de los pilares es social, el segundo pilar es económico y el tercer pilar es moral. En el pilar social, el más duro de enfrentar, es cuando nos hacen mirarnos al espejo de qué somos, de dónde venimos y a donde vamos o donde hemos llegado. Hace tiempo que tengo una mirada de enamoramiento hacia Esquina, pero también de degradación, por lo que nada ha cambiado. Esquina, como la Argentina, no tiene una visión ni planeamiento estratégico de donde viene, ni de qué hace y ni siquiera dónde va, por lo cual mirarnos en el espejo es poder darnos cuenta de que al carecer de planeamientos estratégicos es por lo que estamos reunidos acá. He escuchado atentamente que la obra se comenzó sin autorización correspondiente, con falta de organización, falta de visión, falta de liderazgo, falta de leyes claras, pero ya está, nos cuesta admitir que somos un país con riquezas, no rico. Esquina es cada vez más pobre” manifestó, indicando cómo la falta de oportunidades económicas es un factor principal de la pobreza económica y cultural en nuestra localidad, viendo inviable la inversión en muchos trabajos que favorezcan el crecimiento y desarrollo local, y continuó “la empresa Zeni, hace años que viene generando trabajo. No tengo ningún interés en particular más que el crecimiento de Zeni como el crecimiento de cualquier otra empresa, comercio o negocio de la ciudad. Según el censo, Esquina cuenta con 30.842 habitantes y sus cifras de compra son alarmantes, casi el 10% de poder de compra de ese número de habitantes nos genera Zeni. ¡Imaginamos lo que sería Esquina sin Zeni? Este planteo no quiere decir que debamos estar subyugados a la empresa, pero entendamos que hay otras afirmaciones que son falsas” refirió al segundo pilar que citó.

Asimismo, sobre “el pilar moral” señaló que “tenemos doble moral. Hablamos de la costa y las torres de alta tensión y quedan feas, en términos estéticos, pero ¿reparamos en cuidar y proteger el art. 90 de la Carta Orgánica del Municipio cuando excremento de la ciudadanía va hacia el Rio Corriente? Me remito a los datos y Esquina, como Libertador, es un basural. Hablamos de la contaminación en la costa pero hay chicos jugando con latas oxidadas en los barrios periféricos. ¿Por qué no miramos de la costa para adentro, en vez de hacerlo para afuera? Yo apoyo a que se continúe la obra de Extensión de Red para que Zeni, una empresa que genera el 10% del consumo y agrega valor a una localidad. Empecemos a ser un poco más críticos”.-