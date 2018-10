Vecina del barrio 128 viviendas desmiente los dichos de la licenciada Graciela Ojeda

Luego de los dichos de la licenciada a cargo de la dirección del centro de la mujer y el niño, una de las vecinas ha declarado y desmentido los dichos de la misma explicando que las cosas siguen de la misma manera en la que estaban y que, los niños siguen quedándose a cargo solo de la hermana mayor de once años de edad. Esta vecina también aseguró que en un par de oportunidades bañó a los chicos y los atendió cuando su madre no se encontraba en el domicilio: “Los chicos viven en la calle, me enoja que esta señora sea tan descarada de decir que nosotros, los vecinos, debemos encargarnos de los chicos cuando estamos cansados de denunciar a la madre por tenerlos en esta situación a sus hijos.”

“Ella no tendría que tener a sus hijos a cargo, sin embargo, vinieron un día a llevarlos la gente de la policía de la mujer y el niño y a las pocas horas volvieron acá otra vez, en la calle como siempre, en pésimas condiciones y con la misma ropa de hace días, los chicos tienen piojos, uno de ellos tiene una herida en uno de sus pies y decían que era sarna. Me indigna todo esto por eso es que estoy hablando en este momento. Cómo es posible que nosotros tengamos que ocuparnos de los hijos de otra persona como dice esa señora, mientras su madre diciendo que va a trabajar los abandona durante el día y la noche y nosotros vemos que no es así.”