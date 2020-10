Este miércoles, vecinos pobladores del paraje Santa Librada se reunirán con los Concejales y la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para tratar sobre la problemática del lugar causada por el basural, sin embargo, los legislativos no estuvieron presentes. La comisión está conformada por Mario Aloy, Angel Ramirez, Juan Lotero, Juan Martin Bechini, y Agustina Lauritto. De todos los integrantes solo uno de ellos se presentó, el concejal Angel Ramirez.

En una publicación, una vecina del paraje expresó su descontento y molestia ante tal situación, manifestando “Los vecinos hacemos un esfuerzo para estar presentes y trabajar juntos y el compromiso de las autoridades brilla por su ausencia.

Una verguenza, una falta de respeto total, una tomada de pelo. Indignante que suceda esto. Los votamos para que trabajen y se ocupen de resolver las problemáticas que surgen en la comunidad, si no quieren trabajar, por favor, denle lugar a quienes sí. Mención aparte para la Dra. Baran, que es la única que realmente demostró empatía y compromiso con nuestra lucha desde el primer día. Ella está en todas las reuniones a pesar de que no pertenece a esta comisión, aboga por nosotros en las sesiones y hasta está pendiente de nuestras inquietudes a diario.

La frustración y la bronca aumentan, los vecinos estamos cansados. Háganse cargo de los lugares que ocupan y de las responsabilidades que conllevan esos lugares o renuncien y dediquense a otra cosa”. En comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, esta vecina, llamada Isabel Ojeda, afirmó “entre vecinos vamos a seguir reuniéndonos, aunque aca no nos atienden, vamos a intentar ir a provincia para ver si nos pueden ayudar” En cuanto a los trabajos para mantener controlada la acumulación residual, solo se realizo un dia de fumigación y junta de papeles en el lugar.

“solo deben ir una vez a la semana y ni asi se molestan, nosotros hacemos lo posible para estar siempre. Con Fratti, director de Medio Ambiente, ya no hablamos más, no volvió, pareciera que su trabajo ya terminó. Minimizó nuestros problemas. Los que no viven acá, deberían venir y ver lo que se siente. Nos sentimos solos, nuestros representantes nos dan la espalda”.-