Nuevamente un hecho vandálico que perjudica a obras de la localidad. Esta vez se trata del cartel luminoso de ingreso a Esquina en el acceso norte, el cual fue destrozado hace pocos días atrás.

En contacto telefónico, Manuel Sosa, secretario y responsable del área de Obras y Servicios Públicos, expresó “Es una noticia triste, creo que estamos fallando como sociedad. Hubo mucho trabajo y mucha gente estuvo contenta con los resultados, Esquina era una de las pocas ciudades que no contaba con un cartel de ingreso. Otro hecho vandálico que tenemos es en el playón San Martín, cerca de la escuela nueva, en donde rompieron muchos artefactos como lavatorios, cañerías, y es algo que molesta porque son cosas que hacemos para todos los vecinos y muchas veces no duran ni una semana, pasa lo mismo con la iluminación, no se cómo se ingenian, pero se llevan las lámparas”.

“El cartel de ingreso estábamos a punto de inaugurar. La arquitecta fue a hacer el relevamiento de lo que pasó y los daños, luego nos comunicará. No vamos a entender nunca este tipo de acciones de maldad. Esto atenta y perjudica a cada uno de los esquinenses. Realmente estamos mal. Creo que las autoridades correspondientes deben empezar a actuar en estos casos. Creemos que también pueden estar negociando con mercado negro cuando sacan y se llevan los artefactos”, agregó.

A su vez, Sosa expresó “Pasa lo mismo en las instalaciones del playón San Martín, los lavatorios estaban bien y los chicos podían utilizarlos sin problema, pero destrozaron todos los artefactos sanitarios. Lo mismo en las instalaciones de la playa, sacan las canillas y dañan los baños, y eso debemos reponer para el verano. Estamos quedando muy lejos como buena sociedad. Los reclamos después nos duelen y en lo económico también cuesta. Ojalá se pueda dar una vuelta de tuerca y se pueda mejorar esta situación”, finalizó.