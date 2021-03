El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en el inicio de la asamblea legislativa 2021, se refirió a la cuestión de género y consideró que “hay iniciativas sobre esta problemática que el Ejecutivo envío a la Legislatura y están pendientes de tratamiento, y que sería importante que se pueda avanzar en ello». Además, enfatizó que «sería una pena que en las elecciones de este año no pudiésemos elegir en paridad por primera vez. Soy muy respetuoso de la independencia de poderes, pero les digo la verdad, me encantaría que lo trataran con suma urgencia para poder implementarlo”.

El gobernador Gustavo Valdés, expuso en su discurso, ante la Asamblea Legislativa, sobre la cuestión de género, al respecto expuso que“hay iniciativas sobre esta problemática que el Ejecutivo envío a la Legislatura y están pendientes de tratamiento, y que sería importante que se pueda avanzar en ello. También puso de relieve que “a pesar del trabajo, se suceden los casos de femicidios, por lo que es necesario redoblar acciones entre todos los sectores”.

Por otra parte, el primer mandatario, manifestó que «las mujeres representan más del 50% de la población y sin embargo no acceden en esa proporción a los lugares de conducción, ni en la estructura del Estado, ni en la órbita privada”.

“Quiero recordarles que está pendiente de tratamiento una iniciativa que enviamos a esta Legislatura referida a garantizar el acceso a los cargos legislativos de un 50% de mujeres. Sería una pena que en las elecciones de este año no pudiésemos elegir en paridad por primera vez. Soy muy respetuoso de la independencia de poderes, pero les digo la verdad, me encantaría que lo trataran con suma urgencia para poder implementarlo”.

A su vez, el gobernador Valdés, expresó que “cuando hablamos de cuestiones de género, no podemos dejar de mencionar el femicidio. En 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres y travestis en la Argentina. Casi una por día. Y en los primeros 45 días de este año la cifra fue similar, una cada 29 horas.

“Es absolutamente inaceptable, como sociedad tenemos que extremar las medidas para que esto no siga sucediendo” remarcó Valdés.

Al mismo tiempo el Gobernador, destacó que “ya contamos con una legislación moderna. Ahora es el turno de la Justicia, porque muchas veces las víctimas denuncian y no se toman los recaudos; y del Poder Ejecutivo, me hago cargo, que a través de las fuerzas policiales otras tantas veces no llega a proteger a las víctimas en tiempo y forma”.

En ese mismo sentido, el primer mandatario provincial, puntualizó que “les quiero contar lo que estamos haciendo desde el Ejecutivo, en primer lugar, estamos dando cumplimiento a la Ley Micaela, capacitando funcionarios y a las fuerzas policiales, para que actúen según marca la ley”.

“Esas mujeres que recurren en búsqueda de protección, podrían ser nuestras hijas, hermanas, madres, amigas o vecinas. No nos quedemos de brazos cruzados” sostuvo.

Asimismo, el gobernador Valdés, detalló que “a través del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, brindamos contención, asesoramiento jurídico y resguardo. Para eso tenemos una Guardia Telefónica de 24 horas, los 365 días del año”.

“Durante el año que pasó, registramos 278 casos abordados y judicializados, que forman parte de los 1.705 casos atendidos” señaló.

Y mantuvo que “en la pandemia repatriamos a cargo del Estado provincial a mujeres correntinas víctimas de violencia de género que se encontraban en distintos puntos del país.

Por último, el Gobernador de la provincia, sostuvo que “creamos un moderno Centro de Monitoreo de Dispositivos Duales, con tecnología satelital GPS, destinado a supervisar, monitorear y rastrear a agresores y víctimas, para que se respete el distanciamiento. Y en caso de que se viole el cerco perimetral, se disparen las alertas y las ayudas”.