El Gobernador Gustavo Valdés habló ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial. Condenó el ataque sufrido el año pasado por la Vicepresidente Cristina Kirchner y adelantó que no acompañarán el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Además confirmó que el aumento del básico docente será de 102%.

El discurso completo de Valdés

Hoy nos reunimos para inaugurar el período de Sesiones Ordinarias de esta Honorable Legislatura. Un rito democrático que repetimos desde hace 21 años en forma ininterrumpida.

Venimos de un año muy difícil y estamos empezando a transitar otro que va a ser trascendental en la vida de los argentinos.

El año que pasó fue muy difícil para quienes tuvimos que gestionar desde el gobierno provincial, para los intendentes, los productores rurales, para quienes que tienen que llevar adelante empresas y muy difícil para la gente en general.

Quiero empezar haciendo un repaso de la situación para que podamos entender el contexto, valorar lo que logramos juntos y proyectar el futuro con el que soñamos.

En nuestro país hay muchos indicadores preocupantes, pero hay uno que condiciona a todos los demás y es la inflación del 100% anual que impide proyectar las finanzas, tanto del sector público como las del sector privado, y que mina el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones de todos los argentinos.

Muchas veces hemos escuchado que la inflación es enemiga del salario y una fábrica de pobres.

Al respecto, el Papa Francisco dijo recientemente:

«Argentina en este momento tiene un nivel de inflación impresionante». «En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas».

Para cuantificar la gravedad de la situación social permítanme compartir algunos datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina que realiza la UCA.

—Hoy, en la Argentina, unos 18 millones de personas son pobres (43,1%) y el 8,1% son indigentes.

—3 de cada 10 hogares tienen las siguientes carencias: «Inseguridad alimentaria severa»; «Falta de acceso al agua corriente o déficit en su servicio sanitario».

—Según un informe de UNICEF en base a datos del INDEC, 2 de cada 3 niñas y niños de Argentina (66%) son pobres.

—Sin programas como la AUH, pensiones no contributivas y otros planes, la indigencia sería del 19,6%.

—4 de cada 10 hogares reciben alguna transferencia del Estado.

—Y 1 de cada 3 trabajadores, a pesar de tener trabajo, es pobre.

—Solo 4 de cada 10 personas de la población activa tienen empleo formal pleno, el peor número en los últimos 12 años.

Dice la UCA que no se crean buenos empleos. No hay aumento de la productividad a través de la inversión, que viene cayendo en los últimos 50 años. La consecuencia es el aumento del gasto social y del gasto público y esto genera inflación.

En Corrientes, además, debemos considerar:

—Nuestra pertenencia al Norte Grande, una región económicamente muy castigada.

—Los devastadores incendios que venimos sufriendo.

—La sequía que afecta a nuestro campo de forma pertinaz.

—La vuelta de la discriminación por parte del Gobierno Nacional, que nos retacea fondos y programas como castigo político.

Traigo estos datos para poner de relieve la importancia de la tarea que juntos, Estado, Emprendedores y Trabajadores, venimos realizando en Corrientes y los desafíos que tenemos por delante.

Somos socios, aliados, nos complementamos, nos necesitamos y no hay espacio para crear falsas antinomias. Lo dije muchas veces: ¡Corrientes somos todos!

Seamos de izquierda, de centro o de derecha, todos debemos coincidir en la importancia de gestionar el crecimiento, el desarrollo, la modernización y la inclusión social en los que venimos trabajando desde el primer día como ejes centrales de nuestro gobierno.

Si prestamos atención a las variables macroeconómicas actuales, todas son preocupantes:

—Las reservas del Banco Central están colapsadas.

—El endeudamiento externo e interno es exorbitante.

—Las tarifas de servicios públicos a pesar de estar retrasadas son difíciles de afrontar con los ingresos de gran parte de la población.

—La carga impositiva alcanzó niveles asfixiantes.

—El déficit fiscal genera emisión y esta emisión genera inflación.

Y así podría seguir enumerando.

Nada que no sepamos, esta es la Argentina que nos duele.

Sin embargo, este año vamos a volver a elegir presidente. Tendremos la posibilidad de barajar y dar de nuevo.

Afortunadamente vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Avanzamos mucho en diversos aspectos: estado de derecho, vigencia de los derechos humanos, independencia de poderes, incorporación de nuevos derechos.

En este punto quiero detenerme y señalar dos retrocesos graves que no podemos tolerar, ni pasarlos por alto.

—El atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Los argentinos en 1983 dijimos Nunca Más a la violencia política y nunca más, es nunca más.

—El ataque del Gobierno Nacional al Poder Judicial. En 1983 elegimos la Constitución, la República, el Estado de Derecho, la independencia de poderes. No podemos permitir ni un paso atrás.

No vamos a acompañar el Juicio Político a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el contenido de sus sentencias.

En estos 40 años de democracia, en materia económica hemos fallado una y otra vez.

Como dije, en pocos meses tendremos una oportunidad y una responsabilidad. Yo no vengo a decirle a nadie por quién votar. Vengo a invitarlos a reflexionar para que elijamos el camino que queremos transitar para llegar al futuro.

Como saben, hay variantes que desde nuestras provincias no manejamos, son herramientas macroeconómicas fundamentales para definir un rumbo.

Pero hace 20 años que la fuerza política a la que pertenezco gobierna Corrientes y Corrientes hoy está mucho mejor que antes.

Pusimos orden en todos los aspectos, pues el orden es fundamental para vivir, trabajar y producir. Terminamos con el ciclo de intervenciones federales. Funcionan a pleno los tres poderes del Estado. Ordenamos las finanzas públicas. Hoy somos una provincia ordenada desde cualquier aspecto que se considere.

Y tenemos un Plan. Es el Plan Estratégico Participativo fruto de un mandato constitucional que va por su segunda etapa. La primera fue Corrientes 2021 que propuso una gran cantidad de obras, obras que cumplimos en más de un 80%.

Y el año pasado firmamos el segundo Pacto Correntino para el Crecimiento y el Desarrollo, producto del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030, que contó con la participación de la sociedad civil, en condiciones muy complejas por la pandemia.

Somos una de las pocas provincias con una herramienta de este tipo, que nos marca un rumbo y nos fija metas que a su vez nos permitirán evaluar la eficiencia para llevarlas adelante.

Tomando en cuenta esos lineamientos, intentamos darle a la gestión un perfil productivista e industrialista, que incorpore valor agregado, genere empleo de calidad y aporte al desarrollo, la modernización y la inclusión de todos los correntinos.

Podemos decir con absoluta convicción que en Corrientes garantizamos las condiciones para que invertir, producir y trabajar, sea una gran opción dentro del contexto de la Argentina.

Permítanme hacer un repaso de algunas cuestiones:

—En Corrientes hay seguridad jurídica. Los tres poderes son independientes y las decisiones de la justicia se respetan.

—Nuestra situación fiscal es sana. Tenemos menor presión tributaria que otras provincias y sin embargo tenemos superávit fiscal, un endeudamiento casi inexistente y un fondo anticíclico que nos permitió atravesar la pandemia sin sobresaltos económicos.

En Corrientes no creamos nuevos impuestos, mantenemos la misma estructura impositiva y fiscal de los últimos 20 años, sin moratorias.

—Según el Ministerio de Economía de la Nación somos una de las provincias menos endeudadas del país.

—En el 2022 abonamos por servicios de la deuda un 2,16% de los ingresos, muy por debajo del 15% permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Recientemente le pagamos al ANSES 1.700 millones. Y este año proyectamos que los servicios de la deuda solo representen el 1,5% del total del presupuesto.

—El presupuesto provincial es aprobado en tiempo y forma por esta legislatura. El de 2023 refleja una inversión en salud de más de 57 mil millones, en educación 138 mil millones, en seguridad 51 mil millones, duplicando en todos los casos la del año anterior.

—Pagamos siempre los salarios antes de finalizar el mes; y procuramos mantener el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos, los jubilados y pensionados.

En 2022 aumentamos los salarios básicos en promedio un 120%.

Y esa masa monetaria se traduce en consumo que beneficia a nuestros productores y a nuestros comerciantes.

—En materia de generación de empleo genuino, llevamos 21 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado, que durante 2022 alcanzó su máximo histórico.

De acuerdo a la última medición del INDEC la tasa de actividad se ubicó en el 43,4%. La de empleo en el 41,4%. Y la desocupación en 4,7%, es decir, 2,4% por debajo del promedio nacional.

—Y la producción industrial creció 5,1%.

—En materia de exportaciones, siempre según el INDEC, representamos el 25% del total del NEA, registrando una suba interanual en dólares del 6%.

Puedo decir con orgullo que somos un gobierno eficiente. Tenemos menos empleados públicos por habitante que nuestros vecinos, pero nuestros servicios son iguales o mejores.

Tenemos una actitud pro negocios. Alentamos la inversión privada y facilitamos todo lo que está a nuestro alcance para que se puedan llevar a cabo inversiones privadas productivas e industriales en nuestro territorio.

Segu´n el



Censo Nacional Econo´mico 2020-2021



, Corrientes tiene 3.262 empresas y organizaciones por millo´n de habitantes, lo que nos convierte en la provincia del



Norte Grande que lidera dicho ranking.

Tenemos un Banco de Corrientes sólido que financia el desarrollo y el crecimiento de nuestras empresas y productores.

El ejercicio 2022 del BanCo cerró con una utilidad de 6 mil millones y se posicionó en el primer puesto del ranking de bancos considerando: Solvencia, Liquidez y Rentabilidad. No lo decimos nosotros, surge de un informe del Banco Central.

Quisiera agregar un par de datos:

—Trabajamos para que cada municipio tenga por lo menos un cajero automático. Nuestra red de 328 cajeros fue la red pública que más creció. Y para entender la escala, el año que pasó se entregaron a través de esos cajeros 161 mil millones.

—También inauguramos sucursales en Sauce y Chavarría, estamos trabajando en la refacción integral de la Casa Matriz, vamos a abrir una nueva sede en Loreto y San Cosme. Y para proyectarnos a la región, vamos a inaugurar sucursales en Chajarí, Iguazú y Posadas.

—Le dimos nuevas funcionalidades a nuestra App y a nuestro HomeBanking. El 40% de los clientes ya usan esas herramientas digitales, modernizando la operatoria de los correntinos.

—Junto a los principales bancos estamos operando con la billetera electrónica MODO, mientras desarrollamos nuestra propia billetera, 100% correntina, a la que llamamos MásBanCo.

—Durante 2022, en el BanCo se originaron créditos por 22 mil millones para beneficio de empresas, productores y clientes. Muchos de ellos a tasas subsidiadas para paliar las consecuencias de las emergencias ígnea y agropecuaria.

Corrientes ofrece también importantes beneficios fiscales para diferentes sectores: descuentos impositivos, exenciones y subsidios.

Permítanme mencionarles solo algunos:

—Por la emergencia agropecuaria, eximimos del pago de impuestos provinciales (Impuesto Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos, Sellos, Tasas de Marcas y Señales) a productores afectados con campos de hasta 2.000 hectáreas. Esto representó una ayuda de 1.000 millones. Y quiero destacar que fue la primera vez en la historia de nuestra Provincia que se hizo algo así.

—Vamos a solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación que nos acompañen en esta iniciativa y eximan del pago de Ganancias a los productores afectados.

—El FIDECOR aportó 3.500 millones en préstamos y subsidios para mitigar los efectos de la sequía y los incendios. Estos préstamos fueron con una tasa subsidiada del 19%, un año de gracia y 48 cuotas. Son tasas negativas, las mejores del mercado.

—El FODIN, entre aportes no reembolsables y subsidios, entregó 1.500 millones beneficiando a 7.000 productores.

—A través del CFI se otorgaron otros 2.000 millones, también a tasas muy convenientes.

—Corrientes dispone además de exenciones en las actividades primarias, industriales y de servicios profesionales.

—Subsidiamos a municipios la adquisición de maquinarias.

Y al mismo tiempo, invertimos en infraestructura para el desarrollo:

—Hacemos mejores caminos para mover nuestra producción.

—Estamos construyendo nuevos puertos para conectarnos con el mundo en Ituzaingó, Lavalle y la Capital.

En Ituzaingó estamos a punto de terminar la primera etapa con un muelle de 300 metros, defensas costeras y amarras para que operen 4 barcazas en simultáneo. Y ya hemos iniciado la segunda etapa del proyecto.

En Lavalle realizamos el cerramiento, el camino de acceso, la red eléctrica y las defensas costeras del puerto que contará con un muelle de 140 metros.

Con respecto al nuevo puerto de la Capital, avanzamos en la búsqueda de inversiones y financiamiento en el predio de 200 hectáreas que adquirimos próximo a El Sombrero y que tendrá una zona portuaria, una terminal de combustibles y un astillero.

—A pesar de la merma en la recaudación del Fondo de Desarrollo Rural, invertimos 900 millones en caminos rurales con fondos de la Provincia.

—Desde TelCo estamos desarrollando una red de fibra óptica para seguir llevando internet de alta velocidad a toda la provincia.

Estamos haciendo 360 kilómetros de fibra óptica para unir Virasoro, Santo Tomé, Alvear, Paso de los Libres y Mercedes con Monte Caseros, con una inversión de 5 millones de dólares.

Ya conectamos 1.292 escuelas, 30 hospitales y centros de salud, 30 comisarías, 144 organismos públicos, 16 proveedores locales de Internet, los parques industriales de Ituzaingó y Santa Rosa y estamos próximos a conectar los de Mercedes y Paso de los Libres.

En paralelo, desde TelCo estamos trabajando en la eliminación del uso del papel. El sistema de gestión de documentos digitales de TelCo utiliza firma digital y el sistema de blockchain para la trazabilidad y seguridad de los trámites del Estado. Un caso testigo es la implementación en la Inspección General de Personas Jurídicas donde digitalizamos 3,5 millones de fojas.

Ya pusimos en marcha el Botón de Pagos Wee, la primera plataforma de pago electrónica correntina que permite abonar productos, servicios e impuestos. Ya funciona con la DPEC.

Con la UNNE iniciamos el programa de Formación de Talentos Digitales, una política pública de formación disruptiva, modular y de corta duración de recursos humanos.

—En un contexto económico complejo construimos el centro administrativo más moderno de la región que alberga parte del Gobierno Provincial, el BanCo, el IPS, el IOSCOR, la Dirección de Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección de Persona Jurídica y TelCo.

Son tres edificios inteligentes y sustentables, donde se trabaja mejor y se atiende mejor al ciudadano.

Y tenemos proyectados 3 nuevos edificios inteligentes en los terrenos de Vialidad Provincial para modernizar la atención y seguir prestando cada día un servicio mejor.

Inauguramos también la cárcel más moderna del país para reemplazar una que había quedado obsoleta, mejorando notablemente las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad para facilitar su reinserción social.

Y donde estaba la vieja cárcel vamos a construir La Unidad. Un gran proyecto pensado para darle un nuevo atractivo a nuestra Capital con un polo gastronómico, un centro comercial, un museo y un lugar de encuentro entre el conocimiento y los negocios.

Es decir, desde el Gobierno Provincial generamos las condiciones, pero es el sector privado quien debe invertir, crear trabajo, incorporar valor agregado, arriesgar y ganar.

Es importante destacar la potencia de lo que estamos haciendo juntos, por eso es bueno recordarlo.

Repasemos algunas cifras, las digo no solo para que nos sintamos orgullosos, sino también para que tomemos conciencia.

—Somos la provincia con mayor área forestada del país: 550 mil hectáreas. El 40% está certificada bajo estándares internacionales garantizando un manejo sustentable.

En Corrientes ya son realidad los Bonos de Carbono y la producción de energía con biomasa, que le otorgan a nuestra provincia un rol protagónico en el contexto del Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

—Somos el primer productor nacional de cloroquina, un derivado de la resina de pino que tiene una enorme potencialidad exportadora.

—Somos el principal productor y exportador de arroz con una producción anual de 650 mil toneladas. El sector arrocero es el primer exportador de nuestra provincia. Este año ha sufrido un duro golpe por la sequía, pero vamos a trabajar en conjunto para mitigar los efectos.

—Tenemos el tercer stock ganadero: 5 millones de cabezas, 10% del total nacional y un desarrollo en genética que es un orgullo.

En Corrientes producimos más de 1 millón de cabezas al año. Es un sector con 22 mil productores y 34 plantas frigoríficas que abastecen el 50% del consumo provincial. Tenemos mucho para crecer solo para satisfacer el consumo interno.

—Según datos de la Secretaría de Ganadería de la Nación, nuestro rodeo ovino ya alcanza a 1 millón de cabezas y desde Curuzú Cuatiá, después de 30 años, realizamos la primera exportación del sector.

—Somos el segundo productor nacional de yerba mate y líderes en su industrialización y comercialización: 100 mil toneladas al año. Esta actividad se complementa con la producción de té.

—Somos los mayores productores de hortalizas bajo cobertura, con una producción principal de tomates y pimientos.

—Somos el segundo productor citrícola: 643 mil toneladas al año.

Nuestra producción se compone de un 55% de naranjas, 30% de mandarinas, 13% de limón. A través del Plan Limón esperamos darle un fuerte impulso a esta producción de gran potencialidad.

—Desde la provincia decidimos ser pioneros en el desarrollo del cannabis medicinal. Creamos Caá Cannabis, la marca de la empresa provincial dedicada al cultivo, industrialización y comercialización.

Hicimos el Centro Tecnológico de Producción de Cannabis Medicinal en la Capital, con 1.300 m2 de invernaderos y la mejor tecnología para el fitomejoramiento, la reproducción y el cultivo de variedades adaptadas a las condiciones ambientales locales.

El proyecto se realiza en colaboración con el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, y las empresas Brest & Brest y Cannabis Patagónico S.A.

En 2022 comenzamos el primer ciclo de cultivo y mediante convenio con el CONICET se extrajeron principios activos para elaborar los primeros aceites de CBD (Cannabidiol) full spectrum.

Esos aceites serán utilizados en un ensayo clínico en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNNE y el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, para atender pacientes con epilepsia refractaria.

Simultáneamente avanzamos en la construcción de un Laboratorio Piloto propio para seguir desarrollando el proyecto.

Pronto comenzaremos en Goya, la construcción de la planta industrial de principios activos y medicamentos de origen local, con los mayores estándares de calidad a nivel mundial.

Es un proyecto muy serio, donde trabajamos codo a codo con instituciones del más alto prestigio académico, científico y profesional de la Argentina.

—Para retomar el tema de lo que aportamos los correntinos al desarrollo, a través de Yacyretá somos la provincia que entrega más energía limpia a la red eléctrica nacional, por eso mantenemos el reclamo permanente para que la Nación nos pague como corresponde las regalías y demás derechos provenientes de dichas represas.

En los últimos 3 meses el Gobierno Nacional aumentó el precio mayorista de la energía para los usuarios sin subsidios un 212%.

Pero en el término de un año (febrero 2022 a febrero 2023) el Gobierno Nacional, a esos mismos usuarios, les aplicó un tarifazo del 428%.

El Poder Ejecutivo Nacional decidió aplicar estos aumentos coincidiendo con el período estival, es decir la época de mayor consumo. Como se tornaba inaccesible para muchas personas, junto a los gobernadores del Norte Grande logramos que los usuarios Nivel 3, es decir los consumidores medios, mantuvieran los subsidios hasta un tope de 650 kWH/Mes durante el verano.

Se trata de un primer avance en nuestro reclamo de tarifas diferenciadas por zona climática y por ser los mayores productores de energía eléctrica de la República Argentina, algo similar a lo que sucede con el gas en el sur.

Seguimos atentos al control de la liquidación de las regalías hidroeléctricas por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

A partir de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, hemos detectado que las regalías no se liquidan adecuadamente. Estamos recibiendo hasta un 30% menos en comparación a otras jurisdicciones. Una vez más estamos siendo discriminados mientras se violenta la ley.

Los correntinos queremos recibir lo que nos corresponde.

Las obras realizadas por la provincia durante el año que pasó en las áreas Eléctrica, Hidrocarburos y Energías Renovables, beneficiaron a unas 200.000 personas, sectores de la industria turística, arrocera, foresto industrial, comercial y residencial, distribuidas en poblaciones urbanas y áreas rurales.

Menciono solo algunas:

—Alta Tensión

Pusimos en servicio 2 estaciones transformadoras en Ituzaingó y Parada Pucheta. Ampliamos la Estación de Pirayú-Paso de la Patria. Y finalizamos el Cierre Norte, dotando a la de Paso de la Patria de doble alimentación.

—Media Tensión (33.000 voltios)

Finalizamos 7 kilómetros de Línea de Media Tensión, nexos y una subestación transformadora en Colonia Carolina.

—Suministro a Parques Industriales

En Paso de los Libres, hicimos la vinculación con la Estación Transformadora Sur y su red de distribución. En Ituzaingó, finalizamos la alimentación desde la Estación Transformadora del Parque Industrial y su red interna de distribución. En Virasoro, completamos la alimentación y la playa de maniobras, para abastecer al que será el mayor aserradero del país.

—Gas Natural

Construimos una red de alimentación para el suministro a 650 viviendas y llevamos Gas Natural a hospitales en Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá y a escuelas en Mercedes y Monte Caseros.

También llevamos Gas Natural al Parque Industrial de Mercedes e iniciamos el gasoducto de alimentación al Parque Industrial de Paso de los Libres.

—Energías renovables

Realizamos la provisión de Sistemas Fotovoltaicos Rurales en la Isla Apipe Chico – PERRCOR para 1 escuela y 58 familias.

—ENCORSA

Con la empresa provincial enfocada en el desarrollo de las energías renovables, ampliamos un 100% la potencia programada de las centrales solares de Virasoro y Monte Caseros y firmamos contrato con la Cooperativa de Virasoro para la construcción de una segunda central de 200 kilowatts.

Pusimos en servicio la Central Solar Virasoro I y en mayo pondremos la segunda central solar Bella Vista II. Durante este año vamos a inaugurar tres Centrales Fotovoltaicas conectadas a red que con las anteriores totalizarán una potencia instalada en generación de energía limpia de 2,2 megavatios en los municipios de Virasoro, Monte Caseros, Juan Pujol y Bella Vista.

También esperamos iniciar la construcción de una central fotovoltaica de 20 megavatios en el Parque Industrial Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes.

Con los proyectos propuestos, las energías renovables alcanzarían en 2025 el 27% del total consumido en la provincia, lo que nos colocaría por encima de la meta del 20% establecida por la ley 27.191.

En referencia al tema tarifario, es importante explicar que el VAD (Valor Agregado de Distribución) es la única parte de la tarifa que depende de una decisión del Gobierno Provincial. Los otros componentes son lo que pagamos por la compra mayorista de energía a Cammesa y los impuestos nacionales.

En ese contexto quiero destacar que para no resentir el servicio y mantener el ritmo de las inversiones, en un año que cerró con una inflación del 100%, hemos dispuesto una actualización de la tarifa media general del VAD de solo el 38%.

Voy a mencionar algunas de las obras que hicimos en la red eléctrica a través de la DPEC, gracias al aporte de los usuarios y los del Gobierno Provincial.

Las inversiones fueron orientadas a mejorar el servicio, reducir las pérdidas, proteger el medioambiente con el recambio de luminarias LED, e incentivar el desarrollo de sectores clave de la economía como el turismo, la producción y la industria.

—Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica: 18 obras nuevas y de ampliación de infraestructura existente, por 9.700 millones.

—Fortalecimiento y Expansión del Sistema de Subtransmisión de Energía: más de 30 obras por 10.200 millones.

— Fortalecimiento y Expansión del Sistema de Distribución de Energía: obras en la red de baja tensión por 3.600 millones.

En el verano 2021-2022, sufrimos más de 40 cortes importantes en el servicio energético. Fueron consecuencia de colapsos de tensión producidos en el Sistema de Interconexión del NEA.

Cuando nos reunirnos con los gobernadores del Norte Grande en Jujuy, reclamé medidas urgentes a las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, que no invirtieron lo suficiente en la red nacional y son los responsables de los cortes de energía que sufrimos en la región.

Continuaremos reclamando que Nación haga lo que tiene que hacer y los correntinos seguiremos haciendo lo nuestro.

En materia vial, trabajamos en la construcción de alcantarillas, puentes, pavimentación de accesos, cordón cuneta, badenes, enripiado y pavimentaciones de hormigón y asfáltico.

Terminamos 24 obras en San Luis del Palmar, Ita Ibaté, Lavalle, Yofre, Paso de los Libres, Capital, Itatí, Esquina, Goya e Ituzaingó. Y otras 23 continúan en ejecución, sumándose San Cosme, Mercedes, San Carlos, Juan Pujol y San Roque.

Trabajamos también en vialidad urbana en la Capital, San Lorenzo, Itatí, San Cosme e Ituzaingó, otorgándole a numerosos barrios mejores calles, redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales e iluminación.

Finalizamos un total de 167 cuadras, mientras continúan en ejecución otras 153.

Para las obras mencionadas, es importante disponer de equipos viales, por lo que adquirimos 7 motoniveladoras, 7 camionetas, 9 retroescavadoras, 5 acoplados tanques, , 1 rodillo compactador, 2 rodillos autopropulsados, 1 terminadora asfáltica y 1 camión para míxer. Y vamos a seguir invirtiendo en el parque de maquinarias necesario para prestar el servicio que hace falta en todo el territorio provincial.

—Quiero hablarles también de otra industria que viene creciendo, es la industria del turismo. El objetivo es el desarrollo local preservando el patrimonio natural y cultural que nos identifica.

Vamos a seguir construyendo destinos, apostando al ecoturismo, creando productos innovadores, desarrollando la cadena de valor, asentados en la rica biodiversidad y en nuestra cultura; destacando la naturaleza y la cultura que son nuestra identidad.

Los correntinos somos líderes en producción de naturaleza. Un concepto moderno a través del cual no solo protegemos nuestro patrimonio ambiental, sino que lo ampliamos reintroduciendo especies en peligro de extinción.

A partir de los incendios creamos el programa Renacer Iberá destinado a la recuperación de la flora y la fauna, y le otorgamos un fondo de 400 millones. La mitad de esos recursos fueron al Centro de Conservación Aguará para la reintroducción de fauna.

A través del Plan Iberá invertimos mucho en la zona para fomentar el turismo: caminos, comunicaciones, capacitación de recursos humanos, energía, museos, centros de interpretación y desarrollo de nuevos portales.

Hoy los Esteros del Iberá se han posicionado como uno de los principales destinos turísticos del país, destacado por la prensa especializada de todo el mundo. Y hay que decirlo, hace pocos años no existíamos en el listado de los destinos más apetecibles.

Y con el desarrollo del turismo han surgido nuevas fuentes de trabajo en el Iberá y en el resto de nuestra provincia: hoteles, posadas, restaurantes y emprendimientos de turismo receptivo.

El año que pasó, entre el Banco de Corrientes y el Gobierno Provincial, ofrecimos 2.500 millones en créditos a tasa subsidiada del 49%, hasta dos años de gracia y 72 cuotas, para refacción y ampliación de hoteles y posadas. Y este año vamos a ofrecer otros 2.500 millones a la misma tasa y con las mismas condiciones, para la construcción de hoteles y posadas. Necesitamos más plazas y más confort, para que cada año más gente elija Corrientes como destino turístico.

Pero con todo esto que fui contando no alcanza. Queremos dar un paso más e incorporarle mayor valor agregado a nuestra producción primaria, para generar más y mejores empleos.

Lo veamos o no, hoy estamos exportando trabajos que podríamos hacer nosotros y eso es algo que debemos revertir. La industrialización de nuestras materias primas tenemos que hacerla los correntinos.

Si tenemos madera, tenemos que hacer tableros y muebles. Si tenemos ganado, tenemos que faenar, envasar y exportar. Y así con todos los sectores productivos.

Actualmente Corrientes cuenta con una red de 18 parques industriales provinciales o municipales, distribuidos en toda nuestra geografía. La idea es generar las condiciones para que las empresas nos elijan para radicarse, llevándoles energía, controles ambientales, seguridad y conectividad. En definitiva, darles mayores ventajas comparativas.

Hasta hace pocos años no teníamos parques industriales y hoy no solo tenemos parques especializados como el de Santa Rosa para la madera, sino que en muchos ya no hay lotes disponibles y estamos viendo cómo ampliarlos.

Analicemos por un instante la evolución de la producción industrial. Todos los meses elaboramos el IPICORR, un índice que mide la actividad de la industria manufacturera.

En agosto de 2022 ese índice mostró un crecimiento del 13,9% con respecto a agosto del año anterior. Eso es el doble que la media nacional medida por el INDEC que registró un 7%.

Si miramos los datos, vamos a ver que somos una provincia en marcha y llena de oportunidades.

Tenemos:

—Una ubicación estratégica en el corazón del MERCOSUR.

—La Hidrovía para llevar nuestros productos al mundo.

—Una naturaleza generosa.

—Recursos humanos formados en nuestras universidades y en las tecnicaturas que creamos en todas las ciudades.

Y en este gobierno, los empresarios también tienen quien los escuche, las puertas abiertas, la voluntad de ayudarlos. Les pido que vengan a vernos, que nos expliquen, que nos propongan, pero fundamentalmente que nos exijan respuestas para producir más y crear mejores empleos.

Hablemos ahora del problema de la vivienda que acumula un importante déficit y es una de las grandes preocupaciones de los argentinos.

Desde el INVICO tenemos en ejecución 2.713 viviendas. El 64% se construyen con fondos provinciales y apenas el 30% proviene de fondos nacionales.

A través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación nos habilitaron 920 viviendas, el 7% de las otorgadas al NEA. De más está decirles que somos la provincia que menos recibió. En el otro extremo están Chaco con 5.373, Misiones con 4.478 y Formosa con 2.082. Después que no me vengan con el federalismo y con que no discriminan a Corrientes.

A pesar de todo, nosotros seguimos haciendo viviendas, infraestructura urbana, comisarías, instalaciones deportivas y refaccionando edificios históricos como museos y templos.

Por ejemplo, desde el Programa Oñondive, construimos módulos habitacionales básicos, con servicios públicos y trazado de calles, a 493 familias en situación de extrema vulnerabilidad. Tenemos otras 600 viviendas en ejecución y proyectamos este año 400 más.

Es la primera vez en la historia que en Corrientes vamos a hacer más viviendas financiadas con fondos propios que de Nación.

Permítanme contarles otros grandes logros de los correntinos.

Cumplimos el segundo aniversario del reconocimiento del Chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y lo celebramos en la Fiesta Nacional del Chamamé que fue un éxito: 10 noches, más de 300 artistas y 120 mil espectadores que colmaron las instalaciones del Cocomarola.

Y no es la única expresión de la música que llenó estadios. El Taragüí Rock convocó a 20 mil espectadores, con 10 bandas nacionales de fuerte convocatoria y la oportunidad para otras 15 bandas correntinas de mostrarse frente a un público muy masivo.

Puedo nombrar la Feria del Libro por la que pasaron 130 mil personas. La Feria Provincial de Artesanías en Empedrado con 150 artistas tradicionales. Nuestro mercado de arte, ArteCo, que fue visitada por 42 mil personas.

La plataforma CorrientesPlay lleva publicados 1.850 videos (cortos, documentales, videoclips) todos de producción local, con temas de historia, turismo, gastronomía, mitos y leyendas y la música de la provincia. CorrientesPlay cuenta con 125.000 usuarios activos de Argentina y el mundo.

Ya mencioné que vamos a transformar la vieja cárcel en La Unidad, un gran proyecto recreativo, comercial y cultural.

También vamos a retomar las obras del Museo de Cultura Guaraní en nuestra Capital y seguimos avanzando con el Museo del Carnaval en el parque Camba Cuá.

Estamos trabajando en otra obra que va a poner a Corrientes a la altura de las ciudades más avanzadas en materia de espacios culturales. Se trata de la construcción del Museo de Arte Contemporáneo Corrientes (MACC) en las instalaciones del viejo BanCo de la esquina de San Juan y 9 de Julio, que se abrirá hacia la plaza Juan de Vera que también será reciclada.

Vamos a remodelar el antiguo edificio conservando su esencia y le vamos a agregar otros cuatro pisos y una terraza accesible.

Unos 4.000 m2 de una arquitectura moderna, con auditorio, pinacoteca, salones para exposiciones permanentes y transitorias, talleres y lugares de esparcimiento.

La Unidad y el MACC van a darle nuevos y modernos atractivos a nuestra Capital.

Hablemos de la ampliación de derechos para mujeres y jóvenes.

Según el Censo 2022, los correntinos somos 1.197.553. Esto nos ubica como la décima provincia en población y las mujeres son mayoría: 51,4%.

Quiero señalar y agradecer que esta legislatura aprobó el año pasado 2 leyes fundamentales: Voto Joven y Paridad de Género.

El Voto Joven habilita a los mayores de 16 años a elegir autoridades provinciales y municipales. Es un paso importante para que los jóvenes expresen sus preferencias y asuman responsabilidades.

La Ley de Paridad de Género permitirá que las mujeres mejoren su representatividad en los cuerpos legislativos, pero queda mucho por hacer para que la igualdad de derechos sea efectiva.

Por ejemplo, a pesar de ser mayoría en el país, las mujeres solo alcanzan el 33,6% de los empleos formales. Es decir, son más de la mitad de la población y solo tienen un tercio de los empleos formales. Y a iguales responsabilidades, reciben peores salarios.

Desde el Gobierno Provincial seguimos con mucha preocupación el tema de la violencia de género. Y estamos trabajando para dotar a las mujeres correntinas de mayores herramientas de denuncia, prevención y atención para garantizar su seguridad.

Lo hacemos con claras directivas a nuestra policía, con la entrega de dispositivos duales conectados a un Centro de Monitoreo, capacitación sobre la Ley Micaela y otras herramientas.

Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, el norte es la zona del país con mayor tasa de femicidios, siendo especialmente grave la situación en Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Misiones. En Corrientes tenemos una tasa de femicidios cada 100 mil mujeres de 0,69% y estamos entre las provincias con tasas más bajas del país.

Quiere decir que el trabajo está dando frutos, pero nos indica que todavía tenemos mucho por hacer para erradicar este flagelo.

Lo dijimos muchas veces: NI UNA MENOS.

Antes mencioné obras para el desarrollo productivo, permítanme mencionar algunos avances en materia de salud, educación y seguridad, que son servicios básicos del Estado.

Después de sufrir el COVID 19, la pandemia empieza a verse como algo del pasado. Pero nos costó sangre, sudor y lágrimas.

Quiero agradecerle una vez más a todos los que superando los temores lógicos, nos ayudaron a construir el Hospital de Campaña en solo 90 días y a hacerlo funcionar para cuidar la salud de los correntinos.

En tiempo récord hicimos un hospital moderno, totalmente equipado, al que ahora le estamos dando un destino de Centro de Alta Complejidad Polivalente.

Podemos hacerlo porque la pandemia, que no terminó, empieza a ser un mal recuerdo gracias a que todos estamos vacunados. Pero no perdamos de vista que tuvimos casi 200 mil contagiados registrados y 2.165 muertos. Un fuerte abrazo a sus familias.

Voy a compartir algunas obras relevantes del área de salud. Cada uno de ellas sirve para salvar vidas:

—Licitación del Instituto de Oncología. Un Instituto fundamental para luchar contra esa terrible enfermedad.

—Construcción del área de Emergencia del Hospital Vidal.

—Construcción del Segundo Hospital Pediátrico en Goya.

—Ampliación del Servicio de Terapia Intensiva de Goya.

—Planificación del nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela.

—Instalación de Resonador Magnético en el Hospital Escuela.

—Ampliación del Sector de Emergencias del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

—Construcción del Servicio de Rehabilitación en Hospital Juan Pablo II (Subsidio Nacional).

—Ampliación del área de Internación del Hospital Juan Pablo II.

—Refacción Integral Hospital Llano.

—Instalación de Tomógrafo y Refacción Integral del Hospital de Salud Mental.

—Construcción del Servicio de Hemodiálisis del Hospital de Paso de los Libres.

—Refacción Integral del Hospital de Curuzú Cuatiá.

—Construcción del Hospital de Monte Caseros.

—Construcción del nuevo Hospital de La Cruz.

—Instalación de Mamógrafos en las ciudades de Esquina, Bella Vista, Mercedes, Mocoretá, San Roque, Paso de los Libres y CAPS 2 de Capital.

—Incorporación de 20 ambulancias a las que se sumarán otras 50.

—Avances en el sistema de Historia Clínica Electrónica, que lleva registrados 405.078 pacientes.

—Incorporación de un call center para obtener turnos protegidos y realizar el seguimiento para las personas que lo necesiten.

—Entre otras muchas obras que estamos haciendo.

—Y finalmente, algo sobre el CUCAICOR que habla de cómo somos los correntinos. Según el INCUCAI fuimos terceros en el ranking nacional de donantes por millón y el Hospital Escuela fue la cuarta institución de donantes del país. Tuvimos 110 donantes de órganos y tejidos, 284 órganos y tejidos procurados y 364 donantes de cordón umbilical para células madre.

— También con gran orgullo quiero informarles que el Instituto de Cardiología ha superado los requisitos de la evaluación de calidad efectuada por el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud que es la certificación de calidad más exigente del país y se realiza en base a normas internacionales.

El Cardiológico es el único establecimiento acreditado del NEA y uno de los únicos de la esfera pública del país que ha superado los estándares y la metodología del Programa de Acreditación de Establecimientos de Agudos.

En referencia a los objetivos con los que estamos trabajando en educación, voy a señalar apenas algunos, eligiendo temas de gran importancia que no son tan conocidos.

—La ampliación horaria en el nivel primario donde estamos sumando una hora más. En el ciclo 2022, el 62% de las escuelas primarias de gestión estatal han incrementado una hora de clases. Y desde marzo se sumarán todas las restantes con el objetivo de fortalecer las áreas de matemática y lengua.

—La plataforma EducaPlay produce contenidos educativos digitales y sus guías didácticas para apoyar la labor de los docentes y el proceso de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Estamos completando los contenidos de los tres primeros años del Ciclo Básico Secundario Obligatorio, más contenidos transversales y ediciones especiales, que están disponibles en formatos audiovisuales en la página web.

—También estamos trabajando en la capacitación digital de los docentes de todos los niveles. Una necesidad que durante la pandemia se hizo ineludible.

—El objetivo del programa Incluir Futuro es que todos los estudiantes accedan a los contenidos de EducaPlay y a la enorme cantidad de materiales que se generan en el mundo.

Estamos trabajando para que cada estudiante que inicie el ciclo secundario reciba una Netbook.

En el ciclo 2022 entregamos 14.353 equipos en 215 establecimientos. Las computadoras vienen con el software precargado para cubrir los usos previstos y ya suman 30.000.

Este año, a pesar de las limitaciones para importar que el Gobierno Nacional nos impone a través del SIRA, igual vamos a hacer el esfuerzo para comprar 20.000 computadoras más.

—Voy a destacar también la importancia del Programa Alimentario que distribuye un refrigerio diario a los alumnos de 1.705 establecimientos educativos, el 85% de las escuelas. Además, más de 1.000 establecimientos (el 50% del total de los alumnos), reciben raciones diarias de almuerzo.

—Un reclamo frecuente de padres, alumnos y docentes, es la limpieza. Por eso, implementamos un servicio de limpieza diaria en 765 escuelas de más de 65 municipios.

—En cuanto a la infraestructura escolar, hay varios programas en marcha. Uno es el Plan 100 Escuelas Nuevas a concretarse en tres años. Es una inversión del orden de 100 millones de dólares.

Tenemos previsto para el 2023 las siguientes obras:

—Inauguración de 50 jardines de infantes, escuelas, institutos, y colegios nuevos.

—Inicio de la construcción de 40 establecimientos nuevos.

—Refacción integral de 200 establecimientos de toda la provincia.

—Intervención en 20 escuelas emblemáticas.

—Conexión a través de fibra óptica de todas las escuelas de la Capital y su continuidad en otras localidades.

En los primeros 4 años de gestión hicimos 75 escuelas nuevas. En este segundo mandato tenemos previsto hacer otras 150.

Y al final de nuestro gobierno habremos hecho un total de 225 establecimientos educativos nuevos en Corrientes.

Podría abundar en datos de los programas de terminalidad que buscan acompañar a los estudiantes para que vuelvan a clase; el sistema de concursos docentes; la educación en contexto de encierro. Se haría muy largo, no lo voy a hacer ahora.

Pero les quiero contar que por primera vez en la historia de Corrientes en 2022 implementamos un operativo de evaluación en lengua y matemática destinado a estudiantes de 3º y 6º grado de nivel primario y 3º y 6º año del nivel secundario.

Lo hicimos con la finalidad de conocer el grado alcanzado en los objetivos previstos. Y este año vamos a implementar una evaluación en formato digital. Siempre es muy bueno saber dónde estamos parados para entender qué debemos mejorar.

Finalmente, quiero decirles que este año, una vez más y como venimos haciéndolo desde hace más de una década, vamos a volver a empezar las clases en tiempo y forma.

Hemos anunciado un aumento del Salario Básico Docente del 102% acumulado, en tres tramos (marzo, julio y octubre).

El aumento sobre el Salario Básico jerarquiza la Carrera Docente y es extensivo al sector de jubilados y pensionados.

Que se aprovechen todos los días de clases previstos nos llena de satisfacción.

En cuanto a la seguridad, quiero mencionar que estamos trabajando activamente en el programa de lucha contra incendios. Son muchas actividades de prevención, difusión, concientización, capacitación y de ampliación de la infraestructura destinada a combatir el fuego, que siempre debe ser el último recurso.

Creamos las Brigadas Forestales dentro del ámbito de la Policía Provincial con asiento en Santa Rosa, Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé y Paso de los Libres, para colaborar y complementar la tarea de los Bomberos Voluntarios.

Compramos 100 camionetas (80 para las Brigadas y 20 para los Bomberos Voluntarios). Adquirimos 22 camiones hidrantes usados destinados a la Federación de Bomberos Voluntarios y estamos esperando la entrega de otras 25 autobombas nuevas para la Dirección Provincial de Bomberos.

Diseñamos un Plan de Lucha Contra el Fuego basado en las seis regiones de Bomberos Voluntarios, coordinado por el Comando de Emergencia, que por primera vez incluyó a la Federación de Bomberos Voluntarios y a la Cruz Roja Argentina.

Pero como siempre decimos, si hay fuego, ya es tarde. Tenemos que trabajar en concientizar a toda la población sobre el riesgo de encender fuego especialmente en épocas de mucho calor y sequía.

Atento al panorama social que describí al principio, hemos previsto para el área de desarrollo social un presupuesto de 11.700 millones.

Durante el año 2022 llevamos a cabo 77 programas y proyectos de asistencia, desarrollo e inclusión. Voy a mencionar solo algunos.

—Destinamos 1.210 millones en módulos alimentarios, camas, colchones, pañales y zapatillas, para la asistencia a familias vulnerables afectadas por la crisis económica y ambiental.

Desde el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria, reforzamos la provisión a comedores con 17 millones de raciones anuales.

Mediante el Programa de Apoyo Nutricional a Personas Celíacas, entregamos 11.400 módulos.

Con el Programa de Asistencia Alimentaria ayudamos a 14.000 familias y 43 organizaciones sociales.

Distribuimos 54.800 Tarjetas Sapucay personalizadas, destinadas a la compra de productos en comercios de la Provincia.

A través del Consejo Provincial de Discapacidad brindamos ayuda técnica y asesoramiento a 20.000 personas y 55 instituciones.

Acompañamos con distintas acciones a 8.763 emprendedores de la economía popular. Les facilitamos PosNet para ventas con tarjeta y organizamos más de 100 ferias barriales.

En el sector hortícola, asistimos a 3.500 pequeños productores con 20.000 kits de semillas.

Con respecto al fortalecimiento de la primera infancia y la familia, tenemos a cargo:

33 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años, donde atendimos 5.000 niños. Para ello renovamos la infraestructura de 3 CDI y vamos a construir 15 nuevos.

44 Centros de Promoción de Derechos (CPD) donde atendemos a 3.700 niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años.

21 Hogares de Adultos Mayores que alojan a personas que carecen de familiares en condiciones de brindarles atención.

Para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, trabajamos articuladamente con 14 organizaciones y 17 municipios, acompañando a 550 personas.

Con la tarifa social de agua, otorgamos descuentos a familias de escasos recursos que beneficiaron a 32.000 personas de 14 localidades.

A través del programa Agua Potable en Cada Hogar recibieron ayuda 14.000 familias.

Otorgamos 932 Pensiones Graciables no contributivas a mayores de 60 años y a Ex Combatientes de Malvinas.

En deportes, trabajamos con dos objetivos: Promover la participación masiva de la comunidad en todos los municipios, como una forma de inclusión social y fomento de una vida sana. Y favorecer la formación de deportistas de alto rendimiento.

Quiero destacar que el año que pasó, 250 mil personas de toda la provincia participaron del Programa «Juegos Correntinos».

Y estamos trabajando en la construcción del Centro de Alto Rendimiento donde nuestros deportistas se puedan preparar para alcanzar su máximo potencial deportivo.

En este discurso ofrecí muchas cifras provenientes de fuentes independientes: el Papa Francisco, UNICEF, INDEC, INCUCAI, BCRA y la Corte Suprema, entre otros. He tratado de fundamentar de manera fehaciente y comprobable todo lo dicho.

Se trata de un duro diagnóstico de dónde estamos parados y de lo mucho que hemos hecho los correntinos en ese contexto. Y no me refiero al gobierno, sino a todos los correntinos: hombres y mujeres, jóvenes y adultos, empresarios, profesionales y trabajadores.

¿Hicimos todo lo que necesitamos? Estoy seguro que no. Pero hicimos mucho en un contexto difícil. Sintamos el orgullo que da el hacer las cosas con sacrificio, con esfuerzo, pero sobre todo con amor y alegría. Los correntinos vivimos en paz social.

Es que los correntinos somos capaces, cultos, talentosos, trabajadores, alegres, amigables. Tenemos una historia muy rica, un lenguaje lleno de expresiones propias, una tonada que surge de la mixtura de nuestros orígenes, una música que nos distingue.

Somos corajudos, como San Martín, Cabral, el Tambor de Tacuarí, Desiderio Sosa, Marcos Azcona y Madariaga. Como los Héroes de Malvinas, a quienes nunca dejamos de honrar. Tenemos grandes gobernadores que nos precedieron en quienes inspirarnos, como Pedro Ferré y Berón de Astrada.

Si alguien nos menosprecia es porque no nos conoce. Y si nos discrimina, mucho menos. Y si el que no valora el esfuerzo de todos es uno de los nuestros, nos falta el respeto a todos.

Lo dije al principio: a pesar de todas las limitaciones externas, los correntinos somos artífices de nuestro propio destino. Hagámonos cargo. Hay mucho que podemos hacer, y lo estamos haciendo juntos.

Frente a un año electoral, reclamemos propuestas de los candidatos, evaluemos la credibilidad de lo que nos digan, su capacidad para llevar a cabo sus promesas. Elijamos, pero elijamos bien porque lo que está en juego es el futuro.

Y sigamos trabajando juntos, porque como lo digo desde el primer día: Corrientes somos todos. Todos para hacer el esfuerzo. Todos para disfrutar de los beneficios.

Dejo formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2023 de esta Honorable Legislatura.