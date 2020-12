El Gobernador Gustavo Valdés fue consultado sobre la decisión del intendente de Esquina de habilitar eventos de hasta 200 personas para las fiestas de fin de año. “Es una locura” dijo categóricamente. “No teníamos conocimiento, pero me parece que no tenemos que avanzar hacia ese tipo de cosas. No tenemos que tener este tipo de eventos multitudinarios”.

El gobernador de la provincia de Corrientes se mostró totalmente en contra de las medidas que tomó el intendente de la localidad de Esquina, Hugo Benítez, respecto de los eventos que se podrán llevar a cabo en esa dependencia de hasta 200 personas durante las fiestas de Fin de Año. “Acá no hay que buscar salvarse solo, sino que tenemos que trabajar todos juntos”, exclamó el máximo mandatario de la provincia. Asimismo, también dejó entrever que de ser necesario, Provincia intervendrá en algunos municipios.

Fiestas en Esquina: “Eso es una locura. No tenemos que avanzar hacia ese tipo de cosas, sino que tenemos que mantener el distanciamiento social y evitar tener contactos multitudinarios. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque acá los que creen que van a salir de esto solos están equivocados. De esta salimos todos juntos y coordinándonos. De ser necesario, la provincia tendrá que tomar medidas al respecto”.

Viaje a Buenos Aires: “En el viaje nos reunimos para averiguar temas de las vacunas principalmente. Cuando el gobierno nacional lo diga las vacunas van a poder llegar al país, siendo la Sputnik V la que más chances tiene hasta el momento. Pero tenemos que seguir cuidándonos porque ya nos llegaron informaciones de Europa en donde las vacunaciones y la inmunización toman un tiempo importante. Hasta ahora dijeron que llegaban 300.000 dosis para la segunda quincena de diciembre, asi que tenemos que esperar si el presidente recibe las vacunas rusas”.