Valdés apeló a la “ejemplaridad” de San Martín para luchar contra “la crisis moral de los bolsos, cuadernos y arrepentidos”

En Yapeyú, el gobernador dijo que el país “atraviesa hoy dificultades y nuestro compromiso debe ser no bajar nunca los brazos”. Pidió ser “dignos herederos del Padre de la Patria”.

En Yapeyú, el gobernador Gustavo Valdés instó este viernes a “cruzar nuevas cordilleras” y hacerlo “con coraje, humildad y transparencia”, porque lo que “está del otro lado es un futuro mejor” para los argentinos, en alusión a las dificultades que atraviesa el país, entre las cuales marcó “una crisis moral”, con “los bolsos, los cuadernos y los arrepentidos”.

En el acto central por el 168º aniversario del fallecimiento de José de San Martín, Valdés apeló a ser “dignos herederos del Padre de la Patria”, ya que es la “mejor forma de honrarlo”.

“Libertador de América, Padre de la Patria y máximo héroe de los argentinos. Qué orgullo y qué ejemplo que esos títulos le correspondan a un correntino”, destacó el mandatario en el palco oficial.

Valdés comparó los momentos de la historia del país en lo que actuó San Martín, nacido en Yapeyú en 1778 y fallecido en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, con los actuales. “Hoy los desafíos son otros, pero no menos complejos. Debemos construir una provincia moderna y justa, y contribuir desde acá a la recuperación de la Argentina que todos soñamos”, dijo.

“Esta construcción no resulta una tarea sencilla. El país atraviesa hoy dificultades y nuestro compromiso debe ser no bajar nunca los brazos”, analizó el gobernador. “Tenemos que esforzarnos para generar trabajo, ampliar infraestructura de caminos, energía, puentes, mejorar los servicios y muy especialmente, la educación, la salud y la seguridad, y hacer un gran esfuerzo para incluir a todos”, planteó.

Por ello, consideró que “resolver estas cuestiones es un desafío que está a la altura de las luchas por la independencia”, y se preguntó “qué hubiese hecho San Martín ante este tipo de problemas. Imagino que no se sentaría a lamentarse y ensimismarse. Se pondría manos a la obra para cambiar las cosas”, se respondió.

Valdés recordó que en febrero último, cuando estuvo en Yapeyú para recordar el aniversario del nacimiento de San Martín, había destacado la “creatividad, su forma original y distintiva de encarar los problemas”. “Hay que extremar la creatividad, ese rasgo tan argentino”, resaltó, pero opuso a ello “la crisis moral” que padece el país, en que “la corrupción salpica a la política, a los empresarios, los sindicatos, la Justicia”. “San Martin hubiese actuado contra ello con ejemplaridad”, reflexionó.

El gobernador marcó que la “necesidad de trabajar maduramente con el Gobierno nacional, pero también ayudar a los municipios de nuestra patria chica”, y consideró que “la solución no vendrá de un solo sector, partido o estamento del Estado. Si queremos salir adelante, tendremos que esta unidos, tirando todos del mismo lado”, subrayó.

Homenaje del Senado

Antes del acto central por el 168º aniversario del fallecimiento de San Martín, el vicegobernador Gustavo Canteros descubrió una placa recordatoria del Senado provincial en el monumento de la plaza frente al Arco de los excombatientes de Malvinas y, ya dentro del templete, Valdés entregó un recordatorio a la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez.

Luego, el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, presentó allí el concurso para el diseño de un monumento en honor de San Martín.

El gobernador dijo que el concurso “constituye un reconocimiento, justo y necesario, dado que viene a constituir una reparación para la figura más importante de la historia del país, y por supuesto de la provincia, y que nació aquí en este lugar”.

“Entendemos que merece tener en el acceso a la localidad un monumento digno de la dimensión de su figura, pero además queremos que este monumento no sea un homenajes del Gobierno de Corrientes, sino del pueblo y la comunidad correntina”, afirmó

Participaron también de la ceremonia el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, ministros del poder Ejecutivo, legisladores de ambas cámaras, entre ellos el senador Ricardo Colombi, y el cónsul del Perú en Corrientes, Otto Hernández.

Los actos por San Martín se iniciaron en Yapeyú en los primeros minutos de este 17 de agosto, con la entonación del Himno y un festival folclórico.