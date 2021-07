Desde Pueblo Libertador, el actual intendente Arnaldo “Tury” Arce, y nuevamente candidato en busca de un segundo mandato, habló con La Mañana de Noticias para contar cómo avanzan desde la Alianza Unidos por Libertador conformada de cara a las elecciones provinciales y municipales del 29 de agosto.

“El domingo pasado hicimos el lanzamiento de candidatos, la verdad que, muy contento, hubo un gran número de personas que nos acompañó. El comportamiento de la juventud es algo a destacar, la verdad fue un comportamiento de tranquilidad y paz durante la realización del evento”, expresó Arce a inicios del contacto.

“La verdad, junto con el candidato a vice intendente, Raúl Cañete, no esperábamos tanto acompañamiento, hasta por la situación misma que estamos pasando. Desde ayer hasta hoy, me han escrito mensajes, me han enviado audios y hay mucha gente que, no pudo estar ayer pero brinda su apoyo de otra forma. Se superaron las expectativas más allá de que no fueron muchos días de promocionar el lanzamiento. El orden y organización de vehículos estaba prevista, lo que no estuvo prevista fue la cantidad de personas que estuvo presente acompañando”, afirmó.

Asimismo, Arce comentó “Te llena el alma ver el respaldo de la gente y dan ganas de seguir por un rumbo para Libertador. La alianza que se conformó está integrada por varios socios de partidos como CAP, Liberalismo, Justicialismo y un sector del Radicalismo. Sorprende la unidad que está habiendo en tan pocos días, pero nos pone muy contentos, estamos coincidiendo en muchas cosas”.

Por último, Arce señaló “La formula con Cañete es una forma de demostrar al pueblo y a zonas aledañas que, la alianza Unidos por Libertador, no sólo piensa en ganas las elecciones, sino también en ir demostrando lo que se piensa realizar y tener a Cañete nuevamente como autoridad es muestra del trabajo serio que se quiere llevar a cabo. Por mi parte estoy muy contento por poder contar con un vice con las características de él ya que brinda muchísima tranquilidad”, agregó y aseguró “Cañete viene trabajando desde hace mucho por Libertador, un trabajo incansable desde el 2005, es un nombre que quiere mucho al pueblo y a su gente, es una persona de gran corazón y por algo es el líder de nuestro partido”.-