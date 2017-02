Visitó los estudios de Radio Impacto el Sr. Kamilo Fleitas alias “El barquito” quien nos comenta sobre la gran repercusión que causó su traje en los carnavales de este año.

“No tenía que haber pasado, somos un grupo de 6 barcos lo que vamos a pasar este fin de semana.”

“Fuimos con u grupo de amigos que se iban a anotar para bailar, yo no iba a bailar pero después pasando el tiempo decidí hacerlo. El diseñador fue haciendo el traje y bueno me gustó, me animé a bailar ya que fui el único que terminó el traje para la primer noche”

“Yo lo tomé como broma, de la mejor manera. Estoy muy agradecido de todas las personas que me apoyaron con la mejor buena onda. También para aquellas personas que sus comentarios o estados en las redes sociales que no fueron muy positivos pero agradecidos a ellos también”

“Pensé que iba a pasar desapercibido pero no fue así, tuve más repercusión que muchas figuras de las distintas comparsas. Estoy súper ansioso de salir a bailar junto a mis demás compañeros que con todo esto que pasó muchas más ganas de poder bailar”

“En ningún momento en la salida de los cometarios y memes me molestó, sin embargo me alentó mucho más para bailar. Lo que más me gustó fue el video que salió con la canción infantil que yo me encargué de compartirlo para que lo vean”

“Hubo varias personas que me comentaron que van a hacer un traje para sus hijos y nietos y así salir a la avenida brindándome su apoyo”