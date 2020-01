Tania Carreras es una joven de 18 años que tuvo la valentía de contar y denunciar lo que vivenció nueve años atrás. Quien está acusado de Supuesto abuso sexual simple en grado de tentativa es J. S. Rodríguez (familiar).

Tania, que ahora reside en Buenos Aires, realizó una denuncia a través de redes sociales y recibió el apoyo de muchos esquinenses quienes en muy poco tiempo habían compartido su publicación y enviado mensajes de apoyo a su denuncia.

Tania en exclusiva hablo con TN Esquina donde nos cuenta su testimonio desgarrador de lo habría sufrido hace mas de nueve años atrás “Él empezó a abusar de mi cuando tenía 7 años aproximadamente, me compraba golosinas, me daba plata y me sentaba en su falda a «contarme cuentos», así empezó todo. Una de las cosas que me hacía cuando me quedaba a dormir en lo de mi abuela era tocarme. Ese tipo de abusos siguieron por 2 años.” severo la joven

El hecho que mas marcó a Tania y el desencadenante de que ella decida contarlo, además de los constantes abusos que recibía de este sujeto, ella lo relata de la siguiente manera “Una mañana cuando mi hermana y mi abuela dormían, me levanté a buscar gomitas del negocio que tenían en ese momento, el se despertaba más temprano a tomar mates, cuando volvía del negocio con las gomitas me dice «Veni» y me agarra de la cintura, me baja el shorcito y trata de penetrarme, lo sigue haciendo unos minutos, luego me dice «A ver ahora date vuelta vamos a probar por el otro lado» en el oído, me sigue tocando y yo le digo «no me gusta» y salgo corriendo para la pieza a decirle a mi abuela.” Afirmo Tania

La victima asegura que “Voy a viajar a Esquina para rectificar la correspondiente denuncia ahora que puedo hacerlo.” Además, la joven explicó “ni bien paso todo esto mi mamá había hecho la denuncia pero nunca avanzó la causa.”

“En el mes de Febrero o Marzo estoy viajando a Esquina para ratificar la denuncia ahora como mayor de edad, quiero que se haga justicia y alertar a la sociedad de Esquina que hay una persona abusador suelta por la ciudad”. Expreso Tania

“Quiero dejar un mensaje para los padres cuando un hijo les cuenta que están siendo abusado!,crean por que dice la verdad, y anímense a denunciarlo al abusador así ningún chico más pasa por el horror de ser abusado” Finalizo Tania

El post de Tania en Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2694558903965882&id=100002353953244