Desde el móvil de TN Esquina nos acercamos a dialogar con el Sr. Julio Camaño, vecino de barrio Bello Horizonte quien en el día lunes habría sufrido una estafa telefónica. Recibió una llamada con el famoso «cuento del tío» dónde una persona que se hace pasar por un familiar y otra persona que se hace pasar por el Gerente de Banco Nación lo entretienen por teléfono con la excusa que los dólares cambiaron la denominación y tiene que cambiarlos, le piden la dirección y le envían una persona a su casa que se hace pasar por Escribano y retira el dinero.

Julio expresó: -«Recibimos una llamada telefónica donde aparentemente el que hablaba era mi nieto, luego vino a mi domicilio un Sr. haciéndose pasar por Escribano al cual le entregué mis dólares para que le lleve a mi hija. Pero en realidad todo fue un cuento.

Sin embargo, continúo -«Esto sucedió al rededor de las 12 del medio día. Me senté a almorzar y reflexione de lo que había ocurrido e inmensamente lo llame a mi nieto con el celular y me dice que no, que jamás llamo. Que él había estado en el hospital.»-

Para finalizar, agregó: -«Por la tarde fuimos a la comisaría y realizamos una exposición de lo sucedido. Me llevaron mil dólares, el ahorro de toda mi vida. Yo tengo 92 años y mi señora 88.»-