Un hecho muy triste dio lugar ayer en zona de Guayquiraro. El productor de Sandía Miguel Ángel Comini se suicido en horas de la tarde. Fue su esposa quien lamentablemente halló el cuerpo sin vida y dio aviso a las autoridades policiales.El productor de 67 años había manifestado a sus familiares y amigos que se encontrada muy deprimido porque la sequía afecto severamente su producción de sandía. Miguel Ángel Comini era oriundo de pueblo Libertador pero en Guayquiraro tenía su chacra y fue donde dio lugar al triste desenlace.

El hecho ocurrió en el día de ayer al mismo tiempo que se daba a conocer el convenio de Emergencia Agropecuaria que firmó el Gobernador Gustavo Valdés en cooperación con Nación. Las autoridades provinciales no desconocen la situación que estan atravesando los productores y es lamentable que se llegue a un desenlace como el que ocurrió ayer. Los tiempos que se están manejando no están a corde con la gravedad de la situación que se está viviendo en toda la Provincia de Corrientes y esta zona no es la excepción. Los productores necesitan asistencia inmediata, esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y que echos tan lamentables como este no vuelvan a ocurrir.