Entrevistamos en “La Mañana de Noticias” a Armando Tognola, quien nos habló sobre la asunción de las nuevas autoridades partidarias de la UCR local.

– Armando, ¿Cuándo estarían asumiendo las nuevas autoridades partidarias?

– Es solo una cuestión de formas, legalmente ya partir del día 27 de abril, dónde legalmente pasan a asumir las nuevas autoridades, la lista que se presentó en su debido momento, teniendo en cuenta que si bien en tres lugares hubo internas, hay que respetar esos plazos y ahora queda más que nada la parte del acto protocolar.

La semana pasada tuve la posibilidad de hablar con la Contadora Delicia Bottari, quien es la nueva presidenta. Es cuestión de ponernos de acuerdo y organizar lo que sería el acto de Asunción de las nuevas autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical del comité de Esquina.

– En el caso tuyo, presidente saliente y la nueva presidenta tiene que aguardar el acto protocolar.

– En realidad también estarían asumiendo las autoridades de juventud y deberíamos ponernos de acuerdo para hacer el acto protocolar, que en este caso son las nuevas autoridades las que deciden y nosotros colaboramos.

Todos cuando asumimos queremos hacer algo lindo, así que estamos viendo algunos temas. Las personas que queremos que estén, ya que siempre se invitan autoridades provinciales. Estaríamos reuniéndonos como para coordinar todo ese tipo de cosas y el día que se decida se estaría haciendo el acto protocolar de asunción.

– Se invitan autoridades provinciales que seguramente, harán que coincida con la presencia de la Senadora Nacional Gabriela Valenzuela, ¿No?

-Así es, tengo entendido que Gabriela va a llegar en estos días a Esquina. La semana que viene también estaríamos viajando a Corrientes, a Goya, por eso te comentaba que queremos reunirnos entre nosotros y comenzar a invitar, entendiendo de que cada uno tiene su agenda, pero en estos casos siempre está buena la intención de poder invitar a la mayoría de las personas para que puedan venir a nuestra localidad.

– Vos, que no estás en ninguna parte de la lista, ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante?

– Solamente militar. Siempre digo que no hace falta estar en una lista para poder militar y esto es política. Así como a mí me ha tocado este tiempo estar al frente, cómo hicieron varios correligionarios que me acompañaron, en este tiempo yo voy acompañarlos de otro lugar.

De hecho, ya hay actividades que estamos haciendo y vamos a seguir realizando. Como decía Alfonsín, “No importa quien lleve la bandera, lo importante son las ideas”.

Aprovecho esta oportunidad qué me estás dando para saludar y agradecer a todas esas personas que en este tiempo me han acompañado, me han ayudado, no solamente a mí sino a todos los que conformamos este grupo, entendiendo los tiempos.

Yo siempre hablo de procesos, de etapas. Ojalá que esta nueva etapa sea superadora, que la agenda sea distinta, uno siempre aspira que la agenda política tenga que ver con la realidad del momento, no estar en otra sintonía y que podamos evolucionar en el sentido de discutir cuestiones que hacen al futuro. De vez en cuando hace falta mirar para atrás para no cometer errores, pero hay una gran oportunidad de renovarse, de reinventarse y de entender que tenemos que estar acordes a las circunstancias y al momento que estamos viviendo. – ¿Qué te dejó este