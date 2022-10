Comunicación telefónica desde el estudio de «La Mañana de Noticas» con el Intendente de Pueblo Libertador Tury Arce para hablar sobre lo sucedido ayer en la Reunión con los vecinos en la plazoleta héroes de Malvinas que se realizo a las 15 horas por el estado de los caminos rurales.

En el día de ayer el Intendente Tury Arce se hizo presente en la Reunión organizada por los vecinos y participo de la misma. También se reunió por la mañana con el consorcio que esta encargado del mantenimiento de los caminos rurales.

-«La parte de acceso de nuestro camino esos 10 km son rutas Provinciales por lo tanto hay una empresa, hay un consorcio que esta encargado del mantenimiento. Es un problema que se viene planteando desde hace mucho tiempo al gobierno de la Provincia, del cual tuvimos respuestas. Siempre se viene gestionando, se vienen realizando los pedidos. Es una problemática que las autoridades Provinciales están al tanto. Nosotros a nivel local también estamos al tanto, entonces tuvimos respuestas, el año pasado tuvimos el ripio, la reposición del material. Lo que no fue, fue una solución efectiva, siempre las mejoras hubo pero no hubo la solución. Y bueno y a todo eso la parte de consorcio nos manifiesta también de toda esta parte de sequia, que eso no le permite realizar los mantenimientos como realmente tendría que hacerse. Pero así y todo tuvimos una charla con él y siempre estamos en contacto con la parte del consorcio, inclusive nosotros colaboramos desde el Municipio si hace falta con maquinarias. Los 10 km nosotros tenemos personal encargado de la limpieza de la banquina. Hace una semana nos encargamos de la limpieza con tractor y romer de la parte de los dos costados, pero no así del trabajo que se necesita realizar en la parte mas del medio, del trazado. Siempre estamos colaborando en la parte de la limpieza.-

Con respecto al tema ripio el Intendente de Pueblo Libertador afirmo que -«La prioridad, prioridad son esos 10 km»- Refiriéndose al ingreso al pueblo y añadió: -«Ojo, eso no quita que hay escuelas rurales, pero para el movimiento comercial es muy transitado estos 10 km. De la época de pandemia tenemos registrados que circulan 300 vehículos por día, hay mucho movimiento a la ciudad de Esquina o de Esquina a Libertador y de Libertador a Esquina.

Cuando le consultamos por la situación del abastecimiento, Arce nos aseguro que mantiene dialogo continuo con los comerciantes mas grandes de la localidad, específicamente con los dueños del corralón y con algunos comerciantes de la parte de comestibles, así como también, con la empresa Rai que se moviliza todos los días 4 veces al día hacia el lugar.

En ese punto, advirtió que -«Es el mantenimiento en si en esta época, según lo que me manifestaron los técnicos agrimensores, arquitectos que saben de eso, la misma sequia no permite un resultado 100%. Pero así y todo seguramente hay otros tipos de trabajos que hay que hacerle a nuestros 10 km, principalmente.»-



Al finalizar la entrevista aseguro que como Municipio siempre se encuentran solicitando, cada vez que tienen la posibilidad de dialogar, con las autoridades de la Provincia. También señaló que -» Es una urgencia una necesidad que la sufrimos todos y estuvimos todos sin distinción, tanto las autoridades municipales pero también estuvimos como compueblanos y yo creo que en estos casos lo mejor es que actuemos de esa forma. Ayer estuvimos, vuelvo a reiterar sin ningún tipo de distinción. Acá lo único que queremos es buscar entre todos la solución y creemos entre todos también que siempre el gobernador, mas el actual que tenemos, es un hombre abierto que escucha, y creemos que vamos a tener la respuesta favorable como correntinos que somos.»-