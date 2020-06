Tras la llegada de tres personas a la localidad, provenientes de Buenos Aires, cuya declaración jurada acreditaba su cuarentena en un domicilio, ubicado por calle Schweizer, entre Sargento Cabral y Lamela, sin embargo, al momento de constatar el cumplimiento de la misma, las autoridades sanitarias encontraron a más personas en el lugar.

El Dr. Leandro Ramírez, miembro del comité de crisis, explicó sobre este caso en La Mañana de Noticias, sosteniendo que “aparentemente eran familiares, pero inmediatamente se llamó a la policía y ahora todas estas personas están bajo cuarentena obligatoria por haber tenido contacto con quienes debían estar en aislamiento. Gracias al aviso que recibimos pudimos ir y corroborar, y se hicieron la actuaciones policiales necesarias”.

Cuando estas personas ingresaron a Esquina dieron como dato un domicilio en el cual se comprometieron a estar en aislamiento durante 14 días y en donde las autoridades irían para hacer el seguimiento y control. En una oportunidad, una enfermera se dirige y no encuentra a estas personas, hasta horas más tarde, donde se vieron reunidos con más personas.

“Esto es un acto de irresponsabilidad y de falta de respeto a la comunidad. Es lamentable.” Expresó Ramírez al respecto.

El caso fue atendido por el juez de Instrucción, Gustavo Vallejos y la Policía de la Provincia.

Durante este periodo de cuarentena ya hubieron muchos que por incumplimiento han recibido sanciones y han sido demoradas en las comisarias locales, pero todavía hay un pequeño porcentaje de la población que no logra concientizarse sobre la situación y asumir el compromiso social.

“La única forma de poder controlar es saber que están. Hay gente que ha venido y no está registrada, por lo que ahora hacemos controles en las cabinas junto a la Policía para evitar esos ingresos. Gracias a personas que dan el aviso podemos detectar a aquellos que bajan sin registrarse, por eso es importante la colaboración” acotó el médico, además remarcó la prohibición del ingreso de visitantes de otras provincias y de aquellos que no cuenten con domicilio en la ciudad.

“Estamos en una etapa complicada de la pandemia, por eso no hay que relajarse y hay que intensificar los controles. Si bien contamos con ciertos permisos, estos serán en tanto y cuanto nos cuidemos entre todos. No es que estemos en contra de quienes vengan de afuera, al contrario, Esquina es una ciudad abierta, pero en este momento de pandemia tenemos cuidarnos y no dar lugar al turismo” finalizaba el Dr. Leandro Ramírez, a través de la comunicación.

Mientras tanto, se aguarda el informe sobre la sanción que se aplicará para las personas que incumplieron las medidas.