En “Mañana de Noticias” quisimos comunicarnos con los responsables del transporte, del recorrido de Pueblo Libertador a Guayquiraró y Esquina. Ese recorrido, estuvimos averiguando, no se hace más hace ya casi 3 años, por los que no han dicho el dueño de ese recorrido es Omar Gutiérrez, el transporte Omar Gutierrez, que es el mismo que une en su recorrido a Malvinas con Esquina.

Ese recorrido le cubría el transporte “Ray”, el recorrido de Esquina, Guayquiraró, Libertador.

Se dejó de hacer mucho antes del comienzo de la pandemia, por la información que estamos manejando, y el transporte “Ray” dice que cubría ese recorrido a Omar Gutiérrez y lo dejó de hacer porque la gente no viajaba, no salvaban los gastos.

Intentamos hablar con Omar Gutiérrez, qué es el dueño de esa recorrido, pero lamentablemente no lo pudimos hacer porque no quería salir al aire. Hoy comenzamos a hablar de este tema porque había personas qué nos habían comentado su inquietud, de que el transporte de Guayquiraró a Esquina no se hace más.

Por otro lado dicen que sí, que se llenaban y que la gente viajaba, pero por otro lado dicen los dueños del recorrido que se dejó de hacer justamente porque la gente no viajaba o porque viajaban en remis o en auto particular.

El costo del remis hoy, confirmado, de Guayquiraró a Esquina es de $4000. Hemos podido averiguar, Y esto es correcto, que la gente de Guayquiraró hoy por hoy optó puede ir a la ciudad de La Paz.

Porque hay un transporte, una trafic que va para en el control de Guayaquil a la Isabela trafic a la ciudad de la paz todos los días de lunes a viernes, y hace el regreso a las 12 del mediodía.

Los vecinos optan por hacer esto, la gente va y se atienden en el hospital de la ciudad de La Paz porque el horario que empiezan a atender los consultorios es a las 7 de la mañana en punto.

La gente está utilizando el servicio de salud de Entre Río, siendo que Guayquiraró es parte de Corrientes.

El sistema de salud en el hospital de La Paz funciona correctamente los consultorios externos comienzan a horario.

Justamente cuando le dicen que son del campo lo atienden primero, aunque sean de Guayquiraró.

No solo utilizan la parte de salud, sino también utilizan la parte bancaria de la ciudad de La Paz, por eso muchos hicieron cambios de domicilio, muchos prefieren utilizar la parte comercial también de la ciudad de La Paz.

Por lo que nos dicen, habría un subsidio para el transporte, lo cual pensamos que no debería haber subsidio, si no hay transporte pero eso es lo que está sucediendo es increíble personas que pertenecen a la provincia de Corrientes utilizan el servicio de salud de Entre Ríos.