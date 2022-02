En comunicación con Alfrefo Bottazzi Director técnico de Berón de Astrada nos cuenta cómo fue su partido debut en el torneo provincial de futbol el día domingo en la Ciudad de Sauce.

¿Alfredo, se trajeron un triunfo importante de visitantes, no?

“Sí, nos trajimos 3 puntos importantísimos para arrancar este campeonato”.

El primer partido siempre es muy difícil, pero en este caso fue favorable para Berón de Astrada porque se trajeron los 3 puntos

“Si, totalmente. Yo siempre digo que a veces se puede jugar muy mal y ganar, y los detalles no se notan. Pero en ese sentido yo soy todo lo contrario, muy observador y más allá de la alegría anoto todo lo que tenemos para corregir”.

¿Qué es lo que te está preocupando de este debut de Berón de Astrada?

“Nosotros empezamos ganando. Hicimos el primer gol, realmente hasta ahí todo muy bien. Cuando nos empatan note que nos desorganizamos, lo que me preocupa es la desconcentración y la desorganización adentro de la cancha. A nosotros eso no nos puede pasar porque si tenemos claro lo que tenemos que hacer dentro de la cancha no nos tiene porque pasar. Juega mucho la experiencia en estos partidos”.

¿Tenés pensado repetir la formación el próximo sábado frente a Football?

“Calculo que uno o dos cambios van a haber, nosotros estamos esperando definir lo de Fabri. Algunos cambios si pero no muchos porque no tenemos mucho que tocar”.

¿Ahora van a jugar frente a su público y eso es otro tipo de presión, no?

“Si, lógicamente. Aparte nosotros esta semana lo que tenemos que hacer es trabajar sobre todo en los errores”.

El sábado a las 18:30 se ven las caras con Esquina Football Club, ahí en cancha de Berón de Astrada.

“Si, si Dios quiere. Yo considero que va a ser un lindo partido porque Football también tiene buenas individualidades y buen futbol. Ojala que más allá del resultado sea un buen espectáculo.

Me comentaba Tury que se juntó con la gente de Football y les estuvo preguntando por el sistema de riego de ellos, porque el nuestro es un poco más casero. Ahora ya terminamos de comprar unos picos nuevos que calculo que nos van a llegar jueves o viernes, asique si Dios quiere con eso vamos a mejorar mucho. También fueron a la cancha de Huracán en Goya y se asesoraron un poco ahí con el Sr que trabaja en la cancha”.

¿Cómo está el campo de deportes de Berón de Astrada?

“Afecto mucho la sequía, porque nuestro sistema de riego tendría que ser mejor, y de eso nos estamos ocupando, ahora vamos a tener un sistema de riego muy lindo. Es un campo de juego que nosotros mejoramos mucho, hace muchos años”.