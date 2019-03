Tato Cañete: “Ya hice mucho por el Futbol, pero no quiere decir que no acompañe y ayude desde afuera”

Después de haberse concretado la reunión para designar a nuevas autoridades de la Federación Correntina de Futbol, tuvimos comunicación con Alejandro “Tato” Cañete, quien ha dejado su cargo como tesorero de dicha organización, habló con nosotros para detallar un poco acerca de las reuniones que se realizaron previamente, las diferencias y pequeños inconvenientes que surgieron antes de concretar la reunión que se dio para el cambio de mesa directiva.

“Habían otras posturas. Ya se hizo una asamblea allá por el 23 de Febrero donde no se llegó a un acuerdo o consenso. No querían que el Vice presidente fuera el Sr. Raúl González, no lo querían ni en su cargo ni como persona”, había contado Tato Cañete a inicios de la comunicación.

Anteriormente, en otra nota, Tato comentó que omitió contar “Yo ya puse a disposición mi renuncia de los presidentes de la Federación y del presidente de la mesa para que, si hacía falta disponerle ese cargo y poder armar otra cosa”. “Veinte días antes habían hecho una reunión en Corrientes capital y las catorce ligas daban apoyo a “Yuyo” Corradini”.

“El tema del cargo, para mí, no era un caso de vida o muerte”.

Sobre la reunión que se llevó adelante en Curuzú Cuatiá, nos decía “Seguramente hubo presiones, pero se vieron de qué lado las hubo. Se cuentan los votos y nos damos cuenta. Si quince días antes vas y te sentas en una mesa diciendo “apoyo a fulano de tal”, no podés venir quince o veinte días después “No, no lo apoyo a fulano de tal porque”, manifestó molesto sobre el cambio de postura por parte de algunos colegas.

“Yo no pongo en cuestión la capacidad de Willi, o la forma en que trabaja en su liga ni un montón de cosas” Comentó sobre el nuevo presidente, pero no descartó que el hecho de que Collinet asumiera en el cargo haya sido una sorpresa, ya que en caso de que “Yuyo” no siguiera, Collinet apoyaba a Raúl González, quien estaba en lista.

No se puede ser presidente de Federación siendo presidente de Liga. Collinet había presentado una nota de renuncia, justo antes de la que se diera la reunión.

Los votos habían sido por parte de Esquina, La cruz, Goya, P. de los Libres, Ituzaingó, Santo Tome, Bella Vista y Corrientes capital.

En cuanto al manejo de cierta documentación, ya sea en firmas o tramites bancarios, resultaría más difícil para Esquina el poder coordinarlo. El tesorero es de Bella Vista, el pro tesorero de Ituzaingó y el vicepresidente es de Santo Tome, por lo que las distancias son bastantes considerables.

“La única solución es que el gobierno ponga plata para que no se tenga problemas en moverse”.

A la pregunta de alejarse del futbol o presentarse nuevamente en otra oportunidad para presidente, Tato respondió “En el año 2016, cuando hicimos los 65 años de la Liga Esquinense de Futbol, con toda la Federación presente, con mi familia, llevándome esas fotos, creo que ya hice mucho , pero no quiere decir que no acompañe y ayude desde afuera”.-