Tarifazo en los servicios públicos, cada vez afecta más, no solo a la clase baja sino también a la clase media y alta

Los ciudadanos de la ciudad de Esquina se encuentran alarmados por las elevadas cifras de los servicios básicos, necesarios para poder vivir el día a día. Una de las quejas más relevantes en este último tiempo ha sido la del tarifazo que se ve en las boletas del suministro de electricidad. Por esta razón, muchos vecinos indignados, algunos jubilados, han reclamado la falta de consideración por parte de la empresa que, según sus explicaciones, no pueden otorgar un plan de más de ocho cuotas para pagar la deuda, cuando existen vecinos, como es el caso de la Sra. Rosana Moreira, que no puede pagar cuotas con el monto de $5.000, sumando a este el monto de consumo diario que, según DPEC, considera de más de $2.000.

Teniendo en cuenta que un sueldo mínimo hoy, en la localidad de Esquina ronda los $7.000 u $8.000. Es absurdo el pago de estos valores tan elevados. La Sra. Rosana Moreira, en contacto con TN Esquina expresó lo siguiente “Mi Propiedad se encuentra a mas o menos 30 mts de la oficina de DPEC. Desde que vivo acá el suministro siempre ha sido muy malo; la mayoría de mis electrodomésticos no funcionan por la baja tensión que tengo constantemente en mi casa. Mas allá de todo esto, en las boletas se refleja que mi consumo es de $1.900 antes del tarifazo, en la actualidad llegan a casi los $3.000.”

Rosana es empleada municipal y expresa que su ingreso mínimo no superan los $7.500. “el problema, en mi caso es que me dan la oportunidad de pagar una deuda de aproximadamente $40.000 solo en ocho cuotas, que serian cuotas de $5.000 sumando a esto mi consumo mensual que no es lo que yo consumo en realidad, tendría que conseguir otro trabajo para poder pagar. Lo único que pido es que me atiendan, y puedan darme la oportunidad de pagar de una manera más amena en cuanto al monto de las cuotas, no es que unos no quiere pagar pero realmente es muy difícil porque no puedo juntar el monto que me piden por mes.”