En el día de ayer mantuvo una reunión en el Concejo Deliberante el Vice Intendente Presidente del Concejo Deliberante Carlos Tanti Bianchi con algunos Concejales y responsables de Aguas de Corrientes que vinieron desde la Capital a mantener esta reunión por la preocupación que hay en la ciudad respecto al color y el sabor del agua.

Contame un poco de esa reunión, ¿Los temas principales fueron el color, sabor y la presión del agua?

“Si, también el olor. De las cinco propiedades tres están muy atrofiadas en el servicio que estamos recibiendo, esa es la verdad. Trasladamos la inquietud del vecino y la nuestra propia, pero la del vecino sobre todo. También entendiendo y esto debo aclarar que nosotros no podemos realizar nada, no podemos hacerles multa a la empresa, más que hacerle un reclamo formal y un pedido que ellos accedieron a contestarnos no tenemos autoridad sobre ellos porque no es el Municipio el que le da la concesión y el que los controla digamos, pero si llevar las inquietudes de todos los vecinos de Esquina y ellos nos fueron respondiendo a cada una de ellas, lo importante es que nos dijeron que el agua no está contaminada, nos explicaron bien, también estaba la Dra. Marisa y nos decía que en el caso de haber un virus en el agua, no alcanzarían las camas del hospital para albergar a tanta gente porque nos contagiaríamos todos si o si. Entonces, tratar de llevar esa tranquilidad, aunque es complicado, porque si bien uno traslada esta afirmación la gente no quiere tomar este agua. Por más que explique que me dijeron eso, la gente no quiere tomar. Hay que ponerse en la situación económica de muchas familias que, encima que se paga un servicio que cuesta carísimo porque elevo las tarifas, no la pueden consumir.

La bioquímica de Aguas de Corrientes se comprometió en que están trabajando en mejorar estos aspectos sobre todo del color, del olor del agua y el sabor para estos días”.

¿En algún momento la bioquímica dijo que tomen tranquilos el agua más allá del color amarronado con el que sale?

“Si, una Concejal en concreto le pregunto si ella le recomendaría a su familia que tome el agua, fue concreto y respondió que si, que ella inclusive esta en Esquina hace tres o cuatro días trabajando y que están consumiendo este agua”.

¿Pero ella hablaba también de los hogares donde el agua, según testimonio de los vecinos sale del color del rio Paraná?

“Exactamente, la respuesta de la empresa fue que la pueden consumir. Pero como nosotros sabemos no hay forma cuando sale así el agua de convencer a nadie de consumirla, esa es la verdad. Es imposible tomar ese agua así como sale, a mi te digo en particular hay veces que el agua sale bien, a veces más o menos y otras veces sale barro directamente.

La situación es muy grave, la gente directamente no quiere ni cocinar con ese agua y sobre todo entendiendo nosotros los ingresos que hay en nuestra ciudadanía y el costo que implica tener que estar comprando agua”.

¿En conclusión Tanti como quedaron, cuáles son los pasos a seguir ahora?

“Le trasmitimos a la jefa de Prensa el pedido de la ciudadanía de un comunicado oficial de la empresa. Le hicimos el pedido formal y quedaron en hacer un comunicado de Prensa desde la empresa de Aguas de Corrientes. También hubo un pedido formal de un Concejal de que en estos meses hagan un descuento a la ciudadanía de Esquina por como fue la calidad del servicio, pero no somos el órgano que les puede exigir algo”.

En muchas oportunidades se expreso la ciudadanía para que esta empresa vuelva a ser estatal, pero hasta el día de hoy continua siendo privada

“No debe ser una situación fácil de llevar adelante, a mi entender el arco político debería estar trabajando en una propuesta para que esto sea estatal porque es el Estado el que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos y si bien esto tiene un organismo de control y demás, es el Estado el que termina haciendo muchas inversiones para brindar el servicio. Hoy tenemos un Intendente que gestiono “Enosa Norte y Sur” (Plan de Aguas y Cloacas, gestionado directamente de Nación por el Intendente Hugo Daniel Benitez) Después de esta reunión los directivos de Aguas de Corrientes se reunieron con el Intendente y él les explico que estamos necesitando una autorización de ellos para comenzar la obra que va a incorporar a muchísimas familias a la red de agua.

Estamos contentos nosotros por el trabajo que venimos realizando para Esquina pero a la vez es una situación gravísima la que estamos atravesando con el tema del agua, porque toda la ciudadanía está descontenta, no es una familia, un sector, es una situación grave que afecta a toda Esquina”.

¿Ellos que aducen sobre esta situación que está atravesando la Ciudad de Esquina?

“Nos explicaban que es una situación excepcional de consumo masivo por las temperaturas, de que justo tenemos una bajante histórica, que se está tomando agua de otro lado. Nos dieron todas esas explicaciones técnicas. Nos dicen que la planta está trabajando normalmente al cien por ciento el servicio, que la presión en Esquina está bien, ese tema a mi me preocupo, el decir que esto es una presión normal, sabemos de barrios enteros que están muchas veces sin agua”.

¿Qué hay que hacer entonces cuando las temperaturas son altas, no hay que usar energía y no hay que usar el agua directamente?

“Claro, y es cuando más necesitamos justamente. Tenemos que empezar a exigir como ciudadanía y nosotros como cuerpo representativo de la ciudadanía exigir mejor calidad de los servicios”.