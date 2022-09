Luego de realizarse la reunión por el Consejo Económico y Social a la que asistieron muy pocos presidentes de los partidos políticos de Esquina, dialogamos con el Viceintendente Carlos Bianchi.

«Nosotros invitamos a todos, estuvieron presentes solamente 3 partidos políticos, sabemos que algunos no pudieron asistir, agradecer más que nada a los que sí estuvieron presentes. Todo esto es para la creación del Consejo Económico y Social, los convocamos justamente para despolitizar y para que entre todos los políticos que tengan representación de sus afiliados se puedan canalizar proyectos y una visión de Esquina a la hora de construir, algunos no se ocupan y la Juventud hubo mayor participación».

«Yo creo que se notó un gran desprecio este lunes hacía esto, con la responsabilidad que me toca hoy a mi voy a seguir abierto al diálogo, no voy a renunciar a esto, si seguimos alimentando a una grieta y distanciamiento inexistente me parece fuera de lugar».

Los presententes» La Diputada Mancini (Cap28), Alejandro «Tato» Cañete (Partido Autonomista) y Juan Martin Bechini (ELI).