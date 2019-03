Tanti Bianchi: “Nosotros nunca escondimos nuestras aspiraciones electorales, que es distinto a tener cargos políticos.”

El joven dirigente del grupo Reconstrucción Radical, Carlos “Tanti” Bianchi, se comunicó con el programa radial “La Mañana de Noticias”, para aclarar sobre una encuesta que se lanzó desde la cuenta de Facebook del sector, y expresó ciertos ideales con los que se trabaja en el mismo.

Carlos Bianchi, nos decía: “La encuesta se realizó desde nuestra página. Nosotros, lo que hacemos, lo hacemos transparentemente.

Nunca hablamos de nombres personales porque par a nosotros la política no se trata de eso, se trata de programas, de ideales, de otras cosas que no tienen que ver con cuestiones personales.

“Lo que marcamos siempre es una forma de trabajar y una transparencia. Creo que las encuestas no tienen nada de malo.”

“Nosotros nunca escondimos nuestras aspiraciones electorales, que es distinto a tener cargos políticos.”

Además, agregó: “Tenemos más de cincuenta proyectos de ordenanzas elaborados que están siendo estudiados y teniendo algunos retoques.

Nosotros vamos siempre con nuestra verdad, que obviamente, es relativa. También, con una verdad que es sondeada y conversada con la gente en la calle la transmitimos al comité.

No jugamos con reuniones privadas para ver cómo hacer “esto” o hacer “lo otro” como suele ser una práctica política habitual. Nosotros lo que queremos aportarle a la política, siempre lo decimos, es honestidad intelectual, transparencia y sacarle el dramatismo.”

De lo que respecta a posibles candidatos que surjan del comité, comentó: “Siempre dijimos, que tenemos que salir a escuchar a la gente para poner a un candidato y que no tiene que ser un acuerdo de dos o tres personas libres que tengan alguna conveniencia en común.

Esto es algo que debemos debatirlo en el comité. Creo que todos los sectores que están ahí tienen sus aspiraciones, igual que nosotros, que no las escondemos. Nosotros mostramos un perfil de como deberíamos encarar las elecciones y, los otros sectores, mostraran otro.”

“Creo que hay que terminar con esa rosquita de política de un acuerdo de solo tres personas.

Nosotros creemos que hay que abrir la jugada y tiene que ser más gente la que participa, más gente la que decide y no esa política de cuatro o cinco escondidos.”

Asimismo, sobre el gobierno municipal actual, dijo: “El gobierno del intendente, lamentablemente, no llega con un trabajo armado sobre distintos programas, sino que llega sobre distintos acuerdos firmados en el aire.”

“La política no puede ser la búsqueda dos o tres dirigentes que son dueños de un partido. La política tiene que ser la búsqueda de un programa que llegue a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, en particular, a adelantarse en una elección. “ expresó.