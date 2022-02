Lo tenemos en contacto a Carlos Bianchi, Vice Intendente y Presidente del Concejo Deliberante, pero en este caso va a hablar de esta suspensión de su ficha de afiliación, decisión que ha tomado el Comité Departamental de la UCR el viernes pasado.

Buenos días, Tanti. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?





«Buenos días, ¿Y eso está confirmado? La verdad que me cuesta mucho creer. No niego que ustedes tienen buena información, sino que me cuesta creer y mucho porque no vi ningún papel firmado».



No es no va a haber notificación tampoco.



«Siempre estoy en conversación, inclusive el viernes a la mañana estuve tratando de comunicarme con el presidente y no me dijo nada. O sea que me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo entender la verdad. Y bueno, si es cierto, aparte de estas decisiones se tomarían sólo para esas dos personas o sea que sería un pedido de lo que pasó hace tres meses no más, no lo que pasó hace cuatro años».

A nosotros no tengo la oportunidad de dialogar, Si escuchaste de la nota con el Dr Aratto y donde Por unanimidad, el Comité resolvió tomar la decisión de la suspensión y enviar al Comité Central. Sabemos que Esquina no tiene potestad para expulsarlo del partido. Lo deberá hacer el Comité de Ética a nivel provincial y yo le consulté si se debía notificar a las partes. Digo en este caso tu persona y la de Tognola y me dice que no, que en ninguna circunstancia lo establece. Creo que la Carta Orgánica del Partido de que ustedes tienen que ser notificada de que fueron desafiliados por el Comité local.

«Esto es política. Hoy estamos frente al kamikazes japoneses, porque en política uno dialoga, conversa, plantea posición. Si va a haber una disputa, se dicen en que terrenos se va a jugar. Y otra cosa que me gustaría saber, para esto si puede tomar decisiones el comité para echar gente o intentar echar y no para elegir candidato, ¿Por qué alguna otra decisión ustedes recuerdan que haya tomado el comité? «

¿A qué te referís Tanti?

«El comité de Esquina ¿Eligió la candidata al Senado Nacional, eligió al candidato a senador provincial (que son gracias a Dios esquinenses que nos están representado en los diferentes ámbitos) eligió el candidato a intendente de la Municipalidad eligió el anterior candidato a Intendente, eligió a los candidatos concejales?

Bueno, lo que sí hubo, lo que una decisión del partido, en ese caso de partido, de acompañar».

¿Vos sos miembro del comité o sos miembro a nivel provincial de la de la Convención?

«Yo soy delegado provincial si, pero por OTR, junto con Dardo, que él era el secretario general de ahí».



¿Pero dentro de tu sector, digo, del sector que lideraba tu grupo, había otra persona que sí integraba el comité o integra?

«Para hacer un poquito de historia, si usted está interesados. Acá hubo una un problema que en su momento nos dijeron que no, no era muy rápido, no se podía hacer una interna, no le van a llegar a una conclusión y se decidió no acompañar porque casi en todos los sectores, no acompañar lo que era, lo que nos exigían los sectores radicalismo. Ellos se fueron a formar una lista para presentar interna. No sé si se acuerdan y quedo Armando Presidente y presentaron solos se presentaron solos la lista esperando que alguien la presenta interna. Bueno, no se presentó a internas. Cuando se cargo presentan la lista intervino en el Comité Provincial y les dijo que eso tiene que desarmar, ya que interviene el partido. Cuando pasó eso, apelaron a nuestra idea original, que era de poner tantos representantes por sector que a nosotros nos reconocieron dos, dos lugares. Esos lugares yo los cedí a las persona que creía conveniente, no yo la persona, sino nuestro sector, que era la Reconstrucción Radical y que de lo dijimos a Osvaldo que nos parecía una barbaridad que no esté en el comité o una persona que fue candidato a diputado de nuestra localidad, que nadie haya llamado para convocarlos, le dimos a él el lugar y en el otro lugar quedó Coria».

Te consulto, digo, porque se dijo que por unanimidad se tomó la decisión. Eso es lo que se dijo, lo que se hablo fue de los dos tercios. En este caso estuvieron presentes o ya no participan más del Comité, el sector de Reconstrucción Radical Coria, Fayetti seria en este caso

«No, Reconstrucción Radical eran muchísimos jóvenes, hay uno o dos que siguen en el comité, el resto no».





Este me sigue llegando mensajes de algunos de los afiliados que dicen: “Creo que está bien, porque si no este no se respeta, no se respeta y es cualquier cosa”. Es verdad, es verdad que también dicen lo que vos estás diciendo, hubo otros “Tobianos” para poner otra palabra.

«No hay ningún sector dentro de los que están ahí que no haya participado en otra alianza que no sea con el sello de la UCR. Acuérdense que hubo una elección que fue donde salieron Ricardo Colombi contra el sector de Arturo. Acuérdense que las personas que entraron como Concejal acá con los gobiernos peronistas y con candidatos peronistas».

Por eso es que bueno, a ver, yo decía si bien esto está dentro de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, a alguno anteriormente y lo aplicaron ahora.



«Hace rato ya y eso fue siempre nuestra consigna dentro del partido que teníamos que recuperar esa institución porque la institución no está funcionando y ahora está funcionando únicamente para echar gente cuando debería ser un lugar de albergue, un lugar de ideas o un lugar estratégico para lo único que funciona ahora para eso. Eso es lo que me parece cómico y raro a la vez. Es por eso yo creo que creo, no por mí en particular, sino por él o porque, como te decía, se cumplían 20 años de que haya fallecido Papá. Y lo que más le dolía en la última campaña fue el reconocimiento para él, no solo de afiliados, sino de otras personas, que ese hombre como, como ser político, como ser humano siempre le brindo una mano sin pedir nada a cambio y gracias a ese trabajo no necesito ningún cartel ni tener en ningún sello para saber qué partido político represento ser una forma de vida, sobre todo porque ser Radical no es estar afiliado, ser Radical, es manejarse de una determinada manera en la vida, sobre todo con códigos.Y eso es lo que me parece raro que no haya esta ocasión».





En fin, ahora están suspendidos. Obviamente que siendo autoridad y elegido por la mayoría de los ciudadanos, obviamente vas a seguir dentro de la arena política. Hoy decía el doctor Aratto también que pertenece a otros para otro partido.

«Yo sigo perteneciendo hasta que no vea esa suspensión y que se me notifique. Pertenezco a esa afiliación pero la verdad que en la práctica el partido no funciona, es por eso que uno está tranquilo de las decisiones que tomó. Electoralmente que para lo único que servía era un sello junta voto tampoco sirvió en las últimas elecciones, pero ahora si sirve para echar gente. Está bien, mientras sea yo solo y no sean todos los afiliados que estuvieron comprometidos y que nos acompañaron, que estuvieron luchando por esto. Recién me estaban comunicando una cantidad que quieren renunciar».

¿Hay afiliados que quieren renunciar directamente a la ficha, al partido?

«Si, muchísimos que me están llamando, me están pidiendo eso, pero les estoy pidiendo cautela».

¿Al suspenderte la afiliación también cae como Constituyente?

«Y seguramente. Estas son las cosas que hacen que busquemos alianzas fuera del partido y que la gente no crea en los partidos políticos, cuando funcionan de esta forma».

¿Vos seguís creyendo que no son todos los miembros del Comité?

«Hay algunos que seguramente tuvieron que acompañar porque si no los iban a acusar de traidores, los mismos que hacen política de esa forma viste, la política yo creo que hay que construirla trabajando para nuestra ciudad, en este caso el mío particular, ya que mi responsabilidad es otra y lo que más se trata es de darle una mano a la gente, después están los políticos que hacen política acomodándose a él y a su familia en cargos que nadie sabe de que son cuales son, ni que función cumplen, o consiguiendo lugares en listas donde se meten de gancho. Pero no sé si tienen el respaldo electoral suficiente para hacerlo. Pero esas son cuestiones de cada uno, yo los respeto a todos por igual, lo que si poner en discusión cual es la función publica que tenemos que hacer los que nos decidamos a esto las responsabilidades son demasiado grandes como para estar en chiquiteses. Yo estoy tranquilo que ningún afiliado salió de mi puerta sin el intento de darle una mano, siempre. Acá como me toca ahora o en mi casa y después estoy tranquilo de ser Radical. Después que cada uno de sus explicaciones».