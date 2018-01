Susana Moreno:“Estoy hablando con mi abogado para ver si le hacemos una presentación judicial al Director de Cultura”

Susana Moreno referente de Yasí Berá tuvo contacto con TN Esquina y habló de lo que sucedió la noche del baile de coronación de Reinas de Comparsas. Dijo: “Mi opinión del baile. Primero que el lugar era pésimo, porque vos no podés andar en el pasto con tacos altos. Era un problema para las chicas. Yo casi me caigo. Despues me pareció un espanto que tengan que pagar los comparseros, yo me encontré con ellos en la calle, los invito a entrar y me dijeron que tenían que pagar. Me pareció una barbaridad. Cuando es un baile coronación y le corresponde a los comparseros apoyar y vitorear a su reina. No había nadie. Era un papelón”.

“Yo nunca estuve en la directiva ni nada, yo colaboré toda mi vida con mi condición de comparsera y muy comprometida con mi club toda la vida de hace 49 años. Si yo hubiera estado en la Comisión no hubiera aceptado bajo ningún punto de vista estas condiciones, primero el lugar y segundo que paguen los comparseros que me parece un horror, una falta de respeto al Comparsero y a su familia, porque el Comparsero no está solo, hay una familia atrás. Simplemente eso escribí en el Facebook porque eso es del club, ni de las autoridades, ni la política en esto. Yo di mi opinión sin ofender a nadie y por supuesto hasta las dos de la mañana estuve contestando whtsapp y Messenger porque todo el mundo compartió conmigo y me agradeció. Y despues me mandaron la captura de agravio del Director de Cultura. Me llamaron de todos lados para solidarizarse conmigo. Esto no puede quedar así”.