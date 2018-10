Sebastián Taffarel: “La semana pasada salió de Comisión de Diputados a favor de los Técnicos, por eso se va a votar este miércoles. Pero estamos en contra de eso”.

Sebastián Taffarel quien habla del Colegio de arquitectos y en contacto con TN Esquina dijo: “Se viene presentando sobre el Colegio de arquitectura para colegiar técnicos, como también arquitectos y ahora unos técnicos de Corrientes presentaron un proyecto sobre colegiación de Técnicos, es decir que saldrían Técnicos del Consejo de Arquitectura y dejaría de existir el consejo de Arquitectura. Todos los Técnicos de la Provincia están creados por un Decreto. El Consejo está creado por un Decreto. El Consejo está por modificar su estatuto para que también los técnicos puedan llegar a formar parte de la comisión directiva e incluso presidir el Consejo”.

“La semana pasada salió de Comisión de Diputados a favor de los Técnicos, por eso se va a votar este miércoles. El Proyecto fue presentado por el diputado tito López y la diputada Calvi de Goya. Las autoridades del Consejo están tratando de explicarles porqué la no división. Primero porque no fue consultado. Aquí en Esquina nosotros ya firmamos varias notas. Fuimos al Presidente de la Cámara y al Presidente de la Comisión a decirles que nosotros no avalamos eso, porque nosotros que firmamos un convenio con el Municipio es como que caería todo eso. Los delegados de toda la provincia están en contra de esto. Lo que sabemos es que son cinco o seis que se juntaban a jugar al futbol con los diputados y acordaron eso”.

“Si esto se aprueba ellos tendrían al mando el Colegio técnico. Nosotros tenemos la mayoría, se presentó toda la mayoría. Todos los Técnicos de Goya están en contra de todo eso”.